エールディヴィジ 25/26の第19節 フェイエノールトとスパルタの試合が、1月19日00:45にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは渡辺 剛（DF）、カスパー・テンシュテット（FW）、アニス ・ハジ ムーサ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ミッチェル・ファンベルゲン（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。スパルタのトビアス・ローリッセン（FW）のアシストからジョシュア・キトラーノ（MF）がゴールを決めてスパルタが先制。

ここで前半が終了。0-1とスパルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分スパルタが追加点。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

62分、フェイエノールトが選手交代を行う。カスパー・テンシュテット（FW）からvan Persie Shaqueelに交代した。

その直後の64分、フェイエノールトのルシアーノ・バレンテ（MF）のアシストから黄 仁範（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

69分、スパルタが選手交代を行う。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）からペレ・クレメント（MF）に交代した。

71分スパルタに貴重な追加点が入る。ペレ・クレメント（MF）のアシストから三戸 舜介（MF）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

72分、フェイエノールトは同時に2人を交代。セム・スタイン（MF）、黄 仁範（MF）に代わりカイル・ラリン（FW）、クインテン・ティンバー（MF）がピッチに入る。

80分、スパルタは同時に2人を交代。三戸 舜介（MF）、アヨニ・サントス（MF）に代わりマイク・クレイン（MF）、シュランディ・サムボ（DF）がピッチに入る。

82分、フェイエノールトが選手交代を行う。ジョーダン・ロトンバ（DF）からトビアス・ファンデンエルシャウト（MF）に交代した。

後半終了間際の87分、フェイエノールトのクインテン・ティンバー（MF）のアシストからvan Persie Shaqueelがゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

さらに88分フェイエノールトが同点に追いつく。ルシアーノ・バレンテ（MF）のアシストからvan Persie Shaqueelがゴールを決めて3-3。試合は振り出しに。

89分、スパルタが選手交代を行う。Martes Lushendry（DF）からサイード・バカリ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分スパルタが逆転。ペレ・クレメント（MF）のアシストからジョシュア・キトラーノ（MF）がゴールを決めて3-4と逆転する。

以降は試合は動かず、スパルタが3-4で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する渡辺 剛（DF）はフル出場した。

また、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し80分までプレーした。71分にゴールを決めた。

2026-01-19 03:00:49 更新