三戸舜介が今季４点目！スパルタが大乱戦を制す！上田綺世が初欠場のフェイエノールトはファン・ペルシ息子が衝撃２発も…渡辺剛は痛恨ミス
現地１月18日に開催されたオランダリーグ第19節で、上田綺世と渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトと、三戸舜介が所属する８位のスパルタが、前者のホームで対戦した。
リーグ首位の18得点を挙げている上田はコンディション不良でベンチ外に。フェイエノールトのエースが今季リーグ戦で初めて欠場した一方、渡辺と三戸はスタメン入りした。
ロッテルダム・ダービーでもある注目の日本人対決で、スパルタが40分に先制。三戸も絡んだ攻撃から、キトラーノが強烈なミドルシュートを突き刺した。
勢いに乗るアウェーチームはさらに55分、渡辺のミスを突いたショートカウンターからファンベルゲンが追加点を挙げた。
劣勢のフェイエノールトは、64分に韓国代表のファン・インボムがミドルシュートで１点を返す。
ただ、スパルタがすぐさま反撃。ゴール前中央でパスを受けた三戸が、体制を崩しながらも冷静に流し込んだ。23歳の日本代表FWは今季リーグ戦２点目で、公式戦全体では４点目となった。
再び２点差を追いかける展開になったフェイエノールトだが、ここからロビン・ファン・ペルシ監督の19歳の息子が躍動。シャキール・ファン・ペルシはまず87分に巧みなワンタッチで１点を返すと、直後の88分にオーバーヘッド気味の豪快なシュートで同点弾を叩き込んでみせた。
結局、３−３でタイムアップかと思われたが、このままでは終わらない。
90＋３分にカウンターからキトラーノが決勝点を奪取。アウェーのスパルタが信じられないような大乱戦を制し、４−３で劇的勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鮮烈！三戸舜介の今季４点目＆失点直結、渡辺剛の痛恨ミス
