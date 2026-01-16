CORTISが『Friends of the NBA』に就任!NBAオールスターでパフォーマンスを行う初のK-POPアーティストに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

CORTISが北米の男子プロバスケットボールリーグ・NBAとコラボすることが決定した。

■NBAとK-POPの初のコラボレーションをCORTISが切り開く！

CORTISが就任した『Friends of the NBA』は、アジア太平洋地域を中心としたセレブリティやインフルエンサーがNBAの試合・イベント・各種プログラムに参加し、世界中の NBAファンと交流する取り組み。CORTISはスポーツと音楽の融合を目指してNBAの試合やイベントへの参加、様々なオリジナルコンテンツの企画、NBAブランドのアパレルなどの共同開発、リーグのプロモーション活動など、様々な取り組みを行う予定だ。

そして2月12日～15日にロサンゼルス・コンベンションセンターで開催される、NBAリーグ最大のファンイベント「NBA Crossover」にCORTISの参加を発表。2月12日に開催される「NBA Crossover」のオープニングナイトのヘッドライナーとして出演。NBAオールスターでパフォーマンスを行う初のK-POPアーティストとして、他にも様々な企画に出演予定だ。

