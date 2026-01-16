「リブート」鈴木亮平、真の主役は…「見た目は鈴木、中身は松山、真実はいつも一つ」
俳優の鈴木亮平（42歳）が1月18日、自身のX（Twitter）を更新。同日、初回が放送された連続ドラマ「リブート」（TBS系）の“真の主役”についてつづっている。
「リブート」は、妻を殺したという無実の罪で追われることになった平凡なパティシエが、家族を守るために“別人として生きる”決断をするエクストリームファミリーサスペンス。鈴木は主人公のパティシエ・早瀬陸の“整形後”を演じているが、“整形前”を演じる俳優については、初回放送まで情報が伏せられていた。
そして、この日放送された初回で、“整形前”の早瀬陸が、俳優・松山ケンイチであることが解禁。放送終了後、鈴木はXで「『リブート』初回、ご視聴ありがとうございました。というわけで、真の主役は松山ケンイチさんでした」と改めて“真の主役”を明かした。
続けて「来週の第二話からは僕が、顔を変えた早瀬として役を引き継ぎます。見た目は鈴木、中身は松山、真実はいつも一つ。来週からも怒涛の展開が続きます。3ヶ月間、どうぞお付き合いください」と呼びかけている。
「リブート」は、妻を殺したという無実の罪で追われることになった平凡なパティシエが、家族を守るために“別人として生きる”決断をするエクストリームファミリーサスペンス。鈴木は主人公のパティシエ・早瀬陸の“整形後”を演じているが、“整形前”を演じる俳優については、初回放送まで情報が伏せられていた。
続けて「来週の第二話からは僕が、顔を変えた早瀬として役を引き継ぎます。見た目は鈴木、中身は松山、真実はいつも一つ。来週からも怒涛の展開が続きます。3ヶ月間、どうぞお付き合いください」と呼びかけている。