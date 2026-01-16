巨人やロッテなどで活躍、引退した澤村拓一氏「10年振りに」Xアカウント開設
巨人やロッテなどで活躍した投手・澤村拓一氏（37歳）が1月18日、10年ぶりにX（Twitter）アカウントを開設した。
澤村氏はこの日、「10年振りに登録しました。前やってた時はTwitterという名前でした。15年のプロ野球選手を先日引退しました澤村拓一です。よろしゅうお願いします！」と、Xアカウント開設を報告。
そして「引退を報告してから有難いことに沢山のお仕事の依頼をしていただいてます。野球関係、バラエティー、企業講演、トークショー、YouTubeなど、本当に有難いです。それも一つ一つ形にしていきたいです」と近況を伝えている。
中央大学出身の澤村氏は、2010年のドラフト1位で巨人に入団。4度のリーグ優勝に貢献した後、2020年にトレードでロッテに移籍したが、同年オフにFA権を行使、メジャーのレッドソックスへ移籍した。メジャーでは2シーズン、104試合、6勝2敗0セーブ、防御率3.39の成績を残し、2023年にロッテへ復帰。2025年オフに退団が決まり、1月8日に現役引退を表明した。
澤村氏はこの日、「10年振りに登録しました。前やってた時はTwitterという名前でした。15年のプロ野球選手を先日引退しました澤村拓一です。よろしゅうお願いします！」と、Xアカウント開設を報告。
そして「引退を報告してから有難いことに沢山のお仕事の依頼をしていただいてます。野球関係、バラエティー、企業講演、トークショー、YouTubeなど、本当に有難いです。それも一つ一つ形にしていきたいです」と近況を伝えている。