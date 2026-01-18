1枚でサマになります！春まで使える【ドッキングニット】

1枚でレイヤード風のコーデが完成し、こなれた雰囲気を演出するドッキングニット。とにかく手軽に凝って見えるスタイルが作りやすいのが魅力です。

カジュアルからきれいめまで対応♡

通勤にもぴったりなシャツレイヤード風デザイン

シャツドッキングニットトップス／LILLY BROWN

今が旬のトラッドスタイルを簡単に取り入れられるシャツドッキングデザイン。ストライプパターン×リブ編みですっきりとしたボディラインをメイクします。

デニムでカジュアルムードに寄せたり、プリーツスカートを合わせてトラッドムードを全面に押し出すのも◎。

異素材を組み合わせた華やかかつキュートなワンピース

Sustainableドッキングミニニットワンピース／SNIDEL

トップスは細リブニット、スカートはシャツ生地をドッキング。首元と袖口にも同じシャツ生地で仕立てたフリルを掛け合わせました。ふんわりと揺れる２段のティアードスカートは、裾に向かって広がるシルエットで脚を細く見せる効果も発揮。

オフホワイト、ブラック、ストライプの３色展開です。

上品カーデに春を感じさせるボタニカルプリントを融合

【WEB限定カラー】カシミヤコットンボタニカルドッキングカーディガン／Mila Owen

ハイゲージのニットカーデのバックに光沢感のあるサテン素材をドッキング。異なる質感の生地のコントラストもポイントです。サテン素材にはボタニカルプリントをのせて、リュクスな雰囲気を演出しました。正面から見てもチラッとプリントがのぞくデザインで、着映えすること間違いなし。

春らしさあふれるカラー展開で、アイボリー、ミント、グリーン、ネイビーを販売中です。

ニットとツイード素材を掛け合わせて上品ムードに

ツイードペプラムカーディガン／CELFORD

ほんのりツヤのあるニット素材とクラシカルで上品なツイードで切り替えたカーディガン。ウエストで切り替えを施し、ペプラムシルエットに仕上げました。ボタンをすべて閉じてトップス感覚で使うのもおすすめ。

アイボリー、ブラック、ピンクの３色展開です。

SNIDELオリジナルのフラワーレースカラーをドッキング

エンブロイダリーカラーニットトップス／SNIDEL

肌触りのいいニットトップスにフラワーレースカラーを融合した、ニットトップスがお目見えしました。レースカラーはボタンで取り外しが可能で、シンプルなVネックニットとしても使えるのがポイント。また、前立てにはボタンを配置しており、カーディガンとしても着用していただけます。

アイボリー、ミント、ネイビーの３色展開です。