セリエA 25/26の第21節 ボローニャとフィオレンティナの試合が、1月18日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはアルバート・グドムンドソン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。フィオレンティナのアルバート・グドムンドソン（FW）のアシストからローランド・マンドラゴラ（MF）がゴールを決めてフィオレンティナが先制。

さらに45分フィオレンティナが追加点。ロベルト・ピコリ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボローニャは後半の頭から4人が交代。イェンス・オドゴーア（FW）、エミル・ホルム（DF）、リッカルド・オルソリーニ（FW）、レモ・フロイラー（MF）に代わりジョバンニ・ファビアン（MF）、ナディル・ゾルテア（DF）、ジョナサン・ロウ（FW）、ニコラ・モロ（MF）がピッチに入る。

72分、フィオレンティナは同時に3人を交代。ローランド・マンドラゴラ（MF）、アルバート・グドムンドソン（FW）、シェール・ヌドゥール（MF）に代わりマルコ・ブレシャニーニ（MF）、マノル・ソロモン（MF）、シモン・ゾーム（MF）がピッチに入る。

72分、ボローニャが選手交代を行う。トマッソ・ポベガ（MF）からルイス・ファーガソン（MF）に交代した。

80分、フィオレンティナが選手交代を行う。ファビアーノ・パリージ（DF）に代わりニコロ・フォルティーニ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の88分、ボローニャのジョナサン・ロウ（FW）のアシストからジョバンニ・ファビアン（MF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後もフィオレンティナの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フィオレンティナが1-2で勝利した。

なお、ボローニャは38分にエミル・ホルム（DF）、77分にフアン・ミランダ（DF）、90分にルイス・ファーガソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 01:10:26 更新