両想いは間違いないはず…。でも、告白に踏み切れない「男性心理」
男性と両想いであることは間違いないはずなのに、男性の方からなかなか告白してくる気配がない。
そんな状態に悶々とする女性は少なくないでしょう。
そこで今回は、そんな風に告白に踏み切れない「男性心理」を解説します。
ベストなタイミングを待っている
男性がなかなか告白してくる気配がないのは、まだ男性が「ここだ！」と思える瞬間がなく、ベストなタイミングを待っているのかも知れません。
この場合であれば２人の記念日や何かイベントのタイミングできっと告白してくるでしょうから、待ちの姿勢で良いと言えます。
両想いという確信が持てないために勇気が出ない
男性が告白してくる気配がないのは、たとえあなたが両想いであることを確信していたとしても、男性としてはその自信がなくて勇気が出ないことが考えられます。
両想いと確信できないがために「今告白しても失敗するかもしれない」という気持ちになっているのでしょう。
そういう場合は、わかりやすく好意や恋心を男性に対して抱いていることを言動で示すことが鍵です。
両想いの状態を長く引きずってしまうと、結果的に告白のないうちに関係が自然消滅というケースも考えられるので、全然男性から告白してくる毛愛が感じられない場合は、自分から告白することも検討してみてくださいね。
