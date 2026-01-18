短命な恋ばかり。男性から「飽きられやすい女性」の特徴

大好きな彼と仲睦まじい関係を育んでいきたいものですが、中には短命な恋ばかりという女性もいるでしょう。

そこで今回は、男性から「飽きられやすい女性」の特徴を紹介します。

だらしない一面を見せてしまう


交際前は身だしなみや体のケア、立ち振る舞いなどをきちんと意識していたのに、交際後はだらしない面ばかり見せるようになれば、男性としても魅力を感じなくなってしまいます。

彼氏にとっていつもまでも魅力的な存在であるための努力をすることはとても大切なことです。

受け身でいることが多い


交際した途端に安心感や彼に嫌われたくない気持ちが芽生えて、彼氏に対して受け身になってしまう傾向のある女性も注意が必要です。

彼氏としても彼女から意見をもらえないと、いつも自分が考えて動く形になるため、交際そのものにストレスを感じるようになってしまいます。

尽くしすぎてしまう


彼への強い愛情アピールしたいがために尽くしすぎてしまう女性も恋が短命な傾向があるでしょう。

男性は本能的に「追いかける恋愛」を好みますが、尽くしすぎてしまうと「追いかけたい」という彼氏の気持ちを削いでしまうことになり、恋心が一気に冷めてしまうのです。

今回紹介した内容に注意していけば、きっと愛する彼との関係も長続きしやすくなるはずなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

