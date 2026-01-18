優しさの裏には下心。不倫が始まる前に男性が仕掛ける“罠”
不倫相手の男性について「最初は、ただ話を聞いてくれる人だっただけ」と振り返る女性は少なくありません。でも、不倫に発展する関係の多くは、最初から“偶然”ではなく、相手の男性が無意識または意図的に仕掛けた流れの中で進んでいるもの。そこで今回は、不倫狙いの男性がよく仕掛ける“罠”を整理します。
先回りして“理解者ポジション”に入り込む
「それ、つらかったね」「誰も分かってくれないよね」など、最初に“味方”の席を取るのが不倫狙いの男の定番パターン。共感を重ねることで、心理的な距離を一気に縮め、安心できる相手＝特別な存在という印象を作っていこうとします。
「君だけは違う」と特別感を刷り込む
「他の人にはこんな話しない」「君には本音を話せる」などの言葉で、女性に“選ばれている感覚”を自然に植えつけようとする男性も。恋愛感情が芽生える前に、いつの間にか心の距離だけは恋人レベルまで近づいていることも少なくありません。
境界線を少しずつ曖昧にしていく
連絡の頻度が増える。相談がプライベートに踏み込む。会う理由が仕事や用事から“なんとなく”に変わる。こうして、少しずつ境界線をぼかしながら、「気づいたら戻れない位置」に関係を動かしていく男性もいます。
不倫はほとんどの場合、小さな“距離のズレ”の積み重ねをきっかけに始まるもの。もし心当たりがあるなら、自分を守ためにも少し警戒心を持つようにしてくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
