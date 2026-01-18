ざっくりニットは体が大きく見える？ 40代・50代がすっきり着る「体型カバー」のポイント
ざっくりニットは、体型をふんわり包んでくれる安心感がある一方で、「なんだか全体が大きく見える」「着膨れして見える」と感じやすいアイテム。特に40代・50代になると、体のラインや重心バランスの変化も重なり、選び方次第で印象に差が出やすくなるものです。ポイントは、ニットそのものを変えるよりも、“丈とシルエットの整え方”を意識することになります。
丈が長すぎると重心が下がり、全体が大きく見えやすい
ざっくりニットは身幅や袖にボリュームが出やすく、丈まで長いと、視線が下に引っ張られて重心が下がりがちになります。
その結果、腰位置が低く見えたり、体の面積が広く見えたりして、実際以上にボリューム感が強調されてしまうことも。体型カバーのつもりが、逆にシルエットをぼやかしてしまうケースは少なくありません。
「縦ライン」と「丈感」を整えるだけで、印象は大きく変わる
すっきり見せたいときは、ニットの丈をやや短めに調整したり、前だけ軽くインするなど、腰位置を意識したバランスづくりが効果的です。ボトムはセンタープレス入りやストレートシルエットを選ぶことで、自然な縦ラインが生まれ、全身が引き締まって見えます。アウターを羽織る場合も、縦に落ちるシルエットを選ぶと、ざっくりニットのボリュームが程よく中和されます。
「体型を隠す」より「ラインを整える」発想が、大人の着こなしを更新する
体型カバー＝ゆったり、という発想だけに頼ると、どうしても着膨れしやすくなります。大切なのは、隠すことよりも“ラインを整える”こと。
丈・縦ライン・重心バランスを意識するだけで、同じニットでも印象は驚くほど変わります。ざっくりニットを味方につけて、軽やかで洗練された大人コーデを楽しんでみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼昔のままだと“おば見え”。大人の「スニーカー」は【細身×ニュアンスカラー】が正解です