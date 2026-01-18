朝夕のビュッフェで北海道の味を満喫。【函館・湯の川温泉 ホテル万惣】ではお寿司や海鮮も食べ放題
北海道ならではの食材やご当地グルメが並ぶ【函館・湯の川温泉 ホテル万惣】の食事は、朝夕ともにビュッフェスタイル。夕食は職人が作るお寿司が食べ放題！ライブキッチンでは出来立ての料理を提供するほか、ジンギスカン、スープカレー、イカメシなどは北海道の味。さらにORIX HOTELS ＆ RESORTSのエグゼクティブペストリーシェフ鈴木一夫氏が手がけたソフトクリームやプリンなど、特色のあるメニューが魅力です。
｜夕食ビュッフェでご当地グルメを食べつくす
海鮮や多彩なお寿司、ご当地グルメを交えた夕食ビュッフェは、北海道の味覚を満喫。2月からは函館でご当地キャラクターにもなっている “ごっこ（ホテイウオ）” を使った「ごっこ汁」も登場。函館で品種改良されたブランド米「ふっくりんこ」もふっくら甘味のあるご飯です。
▲函館ダイニング「蔵祭（くらまつり）」
海の幸が豊富な函館ならでは、“朝市” の賑わいを思わせるダイニングは和洋折衷のデザイン。海鮮や地元グルメをそろえた２つのビュッフェ台が並び、職人が握る寿司コーナーとライブキッチンを設けた多彩なメニューが魅力です。
▲和モダンなお食事処
ビュッフェ台の「万惣おさかなマルシェ」には、ブリやマグロ、イカやタコ、サンマのお刺身などが並びます。
▲海鮮が並ぶ「万惣おさかなマルシェ」
足の速いサンマをお刺身で食べられるのも北海道ならでは。食べておきたいメニューの筆頭です。お醤油で食べるのがおすすめです。
▲北海道だから味わっておきたいサンマのお造り
ダイニングの奥にあるのが、職人が握るお寿司のライブキッチン。カニやマグロや炙りサーモン、ホタテなどに加え、彩り豊かな飾り寿司もあって種類豊富。どれも一口サイズなのでさまざまな味を試せます。北海道民溺愛のトモエ「道民の醤油」が用意され、ご当地の味で楽しめるのもポイントです。
▲職人が握るお寿司も食べ放題
“飾り寿司” は海鮮巻きや炙りサーモン、茶そば巻きに加え、茄子やみょうがの握りも珍しく、バラエティたっぷりの味を楽しむことができました。
▲飾り寿司や華やかなミニちらしがありました
入口近くにあるもう一方のライブキッチンでも、北海道産の「ふぐザンギ」は香ばしく、穴子の天婦羅も用意。中でもイチ押しメニューは、オーダーすると目の前でチーズをトッピングしてくれる「ラクレットチーズ」。ジャガイモやウインナー、パン、ブロッコーリーなど好きな具材を選び、トロトロに溶かした「花畑牧場」のラクレットチーズをたっぷりとかけてくれます。
▲出来立てが美味しいライブキッチン
北海道風鶏の唐揚げ「ザンギ」や、帆立のフライ。函館本線の森駅で駅弁として考案された「いかめし」も赤辛の濃厚ないかの味。鮭と野菜を蒸し焼きにした冬節限定の「ちゃんちゃん焼き」も登場。函館はもちろん道内の名物料理をそろえます。
▲ビュッフェ台にも北海道グルメが盛りだくさん
ご飯のお供コーナーにあるお漬物には、風味豊かな「いかの塩辛」や「松前漬け」など道南グルメも用意。
▲「いかの塩辛」や「松前漬け」などご飯のお供
12月の取材だったため、デザートコーナーはクリスマス飾りがほどこされていました
▲フランボワーズケーキやチーズケーキなど
｜寿司や海鮮、絶対食べたいスイーツも！
新鮮なお刺身やお寿司、スープカレーやラーメンまで、料理も多彩でご当地の味を存分に楽しめます。この日の汁物は鱈を使った北海道の郷土料理「三平汁」。松前藩主が狩りの際、漁師の斉藤三平の家であり合わせを煮込んだ汁を気に入ったなど、起源には諸説あり。出汁の効いた塩味で、よく煮込まれた大根や魚介の旨味がたっぷりです。
▲北海道グルメを満喫する夕食ビュッフェ
2000年ごろ大ブームになり、今では北海道の食文化にしっかり根付いた「スープカレー」。チキンや炒めた玉ねぎ、じゃがいもやパプリカなど６種類の具をお好みでトッピングして、サラリとしたカレースープをかければ出来上がり。スパイスも効いていて野菜の旨味が凝縮。食べておきたい北の大地の味わいです。
▲札幌発祥の「スープカレー」
注文すると目の前で作ってくれるラーメンも忘れずに。札幌の味噌、旭川の醤油とともに、函館の塩ラーメンは北海道三大ラーメンのひとつ。優しい味のスープはあっさりしたシンプルな味。ハーフサイズもオーダーできます。
▲夜は函館塩ラーメン
「オリックス ホテルズ＆リゾーツ（ORIX HOTELS & RESORTS）」のエグゼクティブペストリーシェフは、テレビでもお馴染みの鈴木一夫氏。オリジナルレシピのデザートが夕食に登場します。「万惣ソフトクリーム」と「万惣プリン」は地元の函館牛乳を使用。ソフトクリームはなめらかな口当たりでミルク感もたっぷり。プリンはクリームやカスタードなどの4層仕立てで、甘味をビターなカラメルでまとめ上げた奥行きのある味わいです。
▲テレビでもお馴染み、鈴木一夫シェフのソフトクリームとプリン
｜朝食ビュッフェも多彩な味をそろえます
朝食はパンコーナーが充実。さらに海鮮コーナーにはいくらも登場。函館といえばイカ刺しも忘れず食べたい一品です。
海鮮コーナーにはいくらや甘エビ、いか、サーモントラウト、貝柱などが並び、そのままでもいただけますが、ご飯に盛って海鮮丼を作るなど、夜も朝も海の幸を存分に楽しめます。
▲海鮮が並ぶ朝のビュフェ台
ライブキッチンには多彩なパンが並びます。クロワッサンやロールパンのほか、ホテル朝食では珍しいサンドイッチやハンバーガーも用意。具だくさんの「玉子サンド」や「ホタテフライバーガー」、「シュリンプバーガー」などは試してたくなる品ぞろえ。特に「揚げパン」は蜂蜜と砂糖で味付けされ、外がサクサク中はふっくら。口の中で蜜の味が広がります。お代わりを取りに行った絶品の一品でした。
▲想像以上の美味しさ「揚げパン」と、ご当地バーガーも魅力
注文ごとに茹でるラーメンは、夜は塩で、朝はあっさりとした醤油味。スープの味が違うので、朝夕食べ比べもできちゃいます。
▲朝は醤油ラーメンが登場
朝食も迷ってしまうほどメニューが多彩。海鮮の「勝手丼」や出来立ての朝ラー、ししゃもあるし、試してみたいパンも種類多数で満腹確実。そして函館牛乳は、ぜひ味を試しておきましょう。さらに酸味を抑えた函館牛乳のヨーグルト「大地の恵み」も用意され、朝からご当地の味を楽しむことができました。
▲朝食も食べ過ぎちゃいます
北海道のホテル朝食といえば、海鮮丼。ご当地米の「ふっくりんこ」に好きな海鮮をトッピングすれば、セルフで楽しむ「勝手丼」が作れます。
▲オリジナル海鮮丼
夜も朝も北海道の味を思う存分満喫できるビュッフェメニュー。海鮮丼やスープカレー、ザンギやイカメシなどのご当地グルメに加え、飾り寿司やラクレット、揚げパンやハンバーガー。さらに鈴木一夫氏の「万惣ソフトクリーム」と「万惣プリン」など特色のあるメニューを用意します。【函館・湯の川温泉 ホテル万惣】の味を、ぜひ満喫してみてくださいね。＜text＆photo：湯川カオル子 予約・問：函館・湯の川温泉 ホテル万惣 https://banso.orixhotelsandresorts.com/＞