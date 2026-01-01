¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û¶â»ÒÂóÌð¡¡¼ó°Ì¡¦°Â²ÏÆâ¾¤È¶Ïº¹¤ÎÍ½Áª£²°Ì¡ÄÍ¥¾¡Àï¤ÇºÆ·ãÆÍ¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£îÊ¡²¬¡×¤Ï£±£¹Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢£±£²£Ò¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¶â»ÒÂóÌð¡Ê£´£²¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º¡¢°Â²ÏÆâ¾¤È·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â£±ÅÀº¹¤ÇÍ½Áª£²°ÌÄÌ²á¡£½àÍ¥£±£±£Ò¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥¤¥óÀï¡Ê£µ£³ÁöÏ¢Â³£²Ï¢ÂÐ¡Ë¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤ËÀ®¸ù¡£ÅöÃÏ¤Ï¤³¤ì¤¬½é¡¢º£´ü¤ÏÁá¤¯¤â£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö½àÍ¥¤Ï½®¤Î¸þ¤¤¬¾¯¤·°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤Ï¤¤¤¤ÉôÎà¤Ç¡¢¹Ô¤Â¤ä²ó¤êÂ¤Ï¤¤¤¤¡£¿¤Ó¤âÉáÄÌ¤è¤ê¤Ï¾å¤À¤±¤É¡¢º£¤â¹â²¬¤¯¤ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾å¤Ï¤¤¤ë¡×¤È¥¿¡¼¥ó·Ï¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÈùÄ´À°¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿¤Ó¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È£ÖÃ¥¼è¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï£Ó£Ç½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¡£¶á¶·¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤¬¸÷¤ë¶â»Ò¤¬£±ÏÈ¡¦°Â²ÏÆâ¾¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£