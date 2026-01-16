【今日の献立】2026年1月19日(月)「ピェンロー鍋」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ピェンロー鍋」 「カリフラワーのナムル」 「ネギみそお焼き」 の全3品。
美味しいと話題の、ピェンロー(白菜と春雨の中華煮)を自宅で作ってみましょう。鍋に合う副菜2品を組み合わせて。
【鍋】ピェンロー鍋
ピェンローは中国語で「鍋」という意味。干しシイタケ、豚肉、鶏肉から出ただしで、たっぷりの白菜と春雨を煮ます。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：558Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)150g
鶏ささ身 2本 シイタケ (干し)2~3個
水 500ml
白菜 1/6株 緑豆春雨 40g
＜調味料＞
ニンニク (すりおろし)1/2片分
ショウガ (すりおろし)1/2片分
酒 (料理酒)100ml
塩 小さじ1
ゴマ油 大さじ1
【下準備】豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。鶏ささ身は筋を取り、薄い削ぎ切りにする。
©Eレシピ
シイタケは分量の水に一晩つけて柔らかくもどし、軽く絞って軸を切り落とし、4等分に切る。もどし汁は網を通しておく。
©Eレシピ
時間がないときは、砕いて水に漬けると、一晩かからずもどりますが1時間は時間を置きましょう。早めに用意し冷蔵庫で保存しておくと便利です。
白菜は芯を切り離し、白い部分と葉の部分に分けてザク切りにする。緑豆春雨は熱湯でサッとゆでザルに上げ、食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にシイタケをもどし汁と一緒に入れる。＜調味料＞の材料を入れ、強火にかける。
©Eレシピ
2. 沸騰したら豚肉と白菜の白い部分を入れて煮る。ひと煮たちしたら、白菜の葉の部分を入れて蓋をして煮る。
©Eレシピ
3. 白菜がしんなりしたら、鶏ささ身を1枚ずつほぐしながら入れる。さらに緑豆春雨を入れ、1〜2分煮る。仕上げにゴマ油を回しかけ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】カリフラワーのナムル
旬のカリフラワーは、電子レンジで加熱するだけで甘く優しい味わいです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：61Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カリフラワー (小)1/2個(150g)
白ネギ 10cm
クコの実 大さじ1
ニンニク (すりおろし)小さじ1/2
ゴマ油 小さじ2
塩 小さじ1/3
【下準備】カリフラワーは小房に分け、2〜3cm角の食べやすい大きさに切る。白ネギは粗くみじん切りにする。クコの実は水につけてもどしたら水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. カリフラワーを耐熱容器に入れ、ラップをかけて電子レンジで3分加熱する。
©Eレシピ
2. ボウルに(1)と白ネギ、クコの実を入れ、ニンニク、ゴマ油、塩で和える。器に盛る。
©Eレシピ
【主食】ネギみそお焼き
少しご飯が食べたいときにピッタリ。おやつにもおすすめです。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：314Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 200g
片栗粉 大さじ1
塩 適量 サラダ油 大さじ1
＜みそダレ＞
白ネギ (みじん切り)5cm分
みそ 大さじ1
みりん 大さじ1
ピザ用チーズ 20g
刻みのり 適量
【下準備】＜みそダレ＞の材料を一緒にボウルに入れ、混ぜ合わせておく。ご飯は炊きたてか、電子レンジで温める。
©Eレシピ
【作り方】1. 温かいご飯に片栗粉と塩を加え、すりこ木で潰しながら混ぜ合わせる。6等分に丸め、さらに平たく形を整える。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を入れて中火で熱し、温まったら(1)を並べ、焼き目がついたらひっくり返す。
©Eレシピ
3. 焼き目がついたほうに＜みそダレ＞をぬり、ピザ用チーズをのせて蓋をし、チーズが溶けたら器に盛る。仕上げに刻みのりを散らす。
©Eレシピ