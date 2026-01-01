エールディヴィジ 25/26の第19節 ヘラクレス・アルメロとトウェンテの試合が、1月18日22:30にエルフェ・アシトにて行われた。

ヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ルカ・クレノビッチ（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。

30分に試合が動く。トウェンテのダーン・ロッツ（FW）のアシストからトーマス・ファンデンベルト（MF）がヘディングシュートを決めてトウェンテが先制。

37分、トウェンテが選手交代を行う。ダーン・ロッツ（FW）からマルコ・ピアツァ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分トウェンテが追加点。リッキー・ファンボルフスビンケル（FW）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

58分にトウェンテのラミズ・ゼルーキ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、トウェンテが0-2で勝利した。

なお、ヘラクレス・アルメロは58分にアルディン・フルスティッチ（MF）、68分にアレック・ファンホーレンベーク（DF）に、またトウェンテは24分にトーマス・ファンデンベルト（MF）、67分にスタブ・レムキン（DF）、70分にバート・ファンルーイ（DF）、85分にリッキー・ファンボルフスビンケル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 00:50:37 更新