リーグ・アン 25/26の第18節 ストラスブールとメッスの試合が、1月18日23:00にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはホアキン・パニチェッリ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、フリオ・エンシソ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはサディボウ・サネ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、ゴティエ・ハイン（FW）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ストラスブールのフリオ・エンシソ（FW）のアシストからディエゴ・モレイラ（FW）がゴールを決めてストラスブールが先制。

しかし、24分メッスが同点に追いつく。ゴティエ・ハイン（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、43分ストラスブールが逆転。ゲラ・ドゥエ（DF）のアシストからマーシャル・ゴドウ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とストラスブールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。ストラスブールが2-1で勝利した。

なお、ストラスブールは25分にバレンティン・バルコ（DF）、25分にルーカス・ホグスバーグ（DF）に、またメッスは39分にサディボウ・サネ（FW）、45+2分にギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、58分にテリー・イェグベ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 01:00:32 更新