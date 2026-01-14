バーバリー ハーの限定フレグランス♡花びら舞うペタルズが登場

バーバリー ビューティから、香りとビジュアルの両方で心を奪う限定フレグランスが登場します。ブリティッシュな感性に遊び心を添えた「バーバリー ハー」コレクションより、花びらが舞う特別なボトルデザインが誕生。纏うたびに気分まで華やぐその存在感は、フレグランスを楽しむ時間をよりロマンティックなものへと導いてくれます。数量限定だからこそ見逃せない注目の一本です♡

花びらが舞う限定デザイン



「バーバリー ハー ペタルズ オードパルファム」は、バーバリーのアーカイブにインスパイアされたガラスボトルの中に、ピンクの花びら*を閉じ込めた幻想的なデザインが魅力。

光を受けてきらめく花びらが、置いているだけでも特別感を演出し、ギフトにもふさわしい仕上がりです。

*花びらは装飾用です

ロクシタン50周年で原点回帰♡ソープコレクションがリニューアル登場

甘く奥行きのある香り立ち



香りは、クラッシュしたベリーのジューシーさから始まり、ジャスミンとヴァイオレットのフローラルが重なり合うフルーティグルマン調。

ラストにはアンバーとムスクが溶け合い、クリーミーで温もりのある余韻を残します。甘さの中に洗練を感じる香調は、大人の女性にぴったりです。

バーバリー ハーの世界観



本作は「バーバリー ハー」コレクションの新たな魅力を引き出す限定アイテム。

定番のオードパルファムやインテンス、オードトワレと並べることで、香りのレイヤードや気分による使い分けも楽しめます。コレクション全体で、自由で前向きな女性像を表現しています。

バーバリー ハー ペタルズ オードパルファム

発売日:2026年1月28日(水)

※数量限定発売

香りもビジュアルも主役に♡



「バーバリー ハー ペタルズ オードパルファム」は、香りを纏うだけでなく、眺める時間まで特別にしてくれる限定フレグランス。

甘美で奥行きのある香調と、花びらが舞うロマンティックなボトルが、日常にささやかな高揚感をもたらします。自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも選びたい、今だけの一品です。