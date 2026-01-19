ラ・リーガ 25/26の第20節 ヘタフェとバレンシアの試合が、1月18日22:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、エイドリアン・リソ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはウーゴ・ドゥーロ（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）、ルーカス・ベルトラン（FW）らが先発に名を連ねた。

31分、バレンシアが選手交代を行う。セサル・タレガ（DF）からバプティスト・サンタマリア（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、バレンシアが選手交代を行う。アルノー・ダンジュマ（FW）からディエゴ・ロペス（FW）に交代した。

61分、バレンシアが選手交代を行う。ウーゴ・ドゥーロ（FW）からウマル・サディク（FW）に交代した。

72分、ヘタフェが選手交代を行う。エイドリアン・リソ（FW）からファンミ（FW）に交代した。

84分、ついに均衡が崩れる。バレンシアのフィリプ・ウグリニッチ（MF）のアシストからホセルイス・ガヤ（DF）がゴールが生まれバレンシアが先制する。

86分、ヘタフェは同時に2人を交代。マリオ・マルティン（MF）、ハビ・ムニョス（MF）に代わりコバ・ダコスタ（FW）、Mestanza Alejandro（MF）がピッチに入る。

87分、バレンシアは同時に2人を交代。フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ルーカス・ベルトラン（FW）に代わりハビエル・ゲラ（MF）、ルベン・イランソ（DF）がピッチに入る。

90分にバレンシアのウーゴ・ドゥーロ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

以降は試合は動かず、バレンシアが0-1で勝利した。

なお、ヘタフェは51分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、68分にエイドリアン・リソ（FW）に、またバレンシアは63分にウマル・サディク（FW）、81分にホセルイス・ガヤ（DF）、86分にフィリプ・ウグリニッチ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 00:10:11 更新