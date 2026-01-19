清木場俊介、リテイク・ベストアルバム『唄い屋・BEST』Vol.2〜4を一挙配信
清木場俊介が2022年から2023年にかけてリリースしたリテイク・ベストアルバム『唄い屋・BEST Vol.3 Rerecording 2022』、『唄い屋・BEST Vol.3 Rerecording 2022』、『唄い屋・BEST Vol.4 Rerecording 2023』の配信がスタートした。
清木場俊介は2024年をもって活動を休止。過去の代表曲を再レコーディングし2014年に発売された初のリテイク・ベストアルバム「唄い屋・BEST Vol. 1」は清木場俊介 & EXILE ATSUSHI「羽1/2」などを収録し、キャリアハイとなるオリコンウィークリーチャート・5位を記録している。
続編となる3作では、清木場が“自身最高”と評し自ら選び抜いた楽曲を堪能することができる。収録タイトルは以下。
■リリース情報
2026年1月19日 (月) リリース
■『唄い屋・BEST Vol. 2 Rerecording 2022』
＜収録曲＞
01. 唄い人 Rerecording 2022
02. 悲しきRock’n Roll Rerecording 2022
03. LONG MY WAY Rerecording 2022
04. FAKE Rerecording 2022
05. again Rerecording 2022
06. ROCK★STAR Rerecording 2022
07. TO LIVE OR DIE Rerecording 2022
08. FREE MAN Rerecording 2022
09. JACKROSE Rerecording 2022
10. Pride Rerecording 2022
11. Truth Rerecording 2022
12. 僕らの絆〜仲間への手紙〜 Rerecording 2022
■『唄い屋・BEST Vol. 3 Rerecording 2022』
＜収録曲＞
01. さよなら愛しい人よ… Rerecording 2022
02. Rockin’ the Door Rerecording 2022
03. JET Rerecording 2022
04. 魔法の言葉 Rerecording 2022
05. FLASHBACK Rerecording 2022
06. Fighting Man Rerecording 2022
07. REAL Rerecording 2022
08. 蜉蝣 〜カゲロウ Rerecording 2022
09. MY LIFE Rerecording 2022
10. SIGN of IMPACT Rerecording 2022
11. JIM ROCK Rerecording 2022
12. 昨日の君へ Rerecording 2022
■『唄い屋・BEST Vol. 4 Rerecording 2023』
＜収録曲＞
01. クサレ…俺 Rerecording 2023
02. Spirit Rerecording 2023
03. 東京 Rerecording 2023
04. 悲しいコトがあれば Rerecording 2023
05. 人間じゃろうが！ Rerecording 2023
06. 人生 Rerecording 2023
07. 終わりなき旅路の中で… Rerecording 2023
08. ONE Rerecording 2023
09. 変わらないコト Rerecording 2023
10. 生きる証 Rerecording 2023
11. One and Only Rerecording 2023
12. 生きてこそ Rerecording 2023
13. 削りゆく命 Rerecording 2023
14. 今。Rerecording 2023
