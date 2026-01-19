清木場俊介が2022年から2023年にかけてリリースしたリテイク・ベストアルバム『唄い屋・BEST Vol.3 Rerecording 2022』、『唄い屋・BEST Vol.3 Rerecording 2022』、『唄い屋・BEST Vol.4 Rerecording 2023』の配信がスタートした。

清木場俊介は2024年をもって活動を休止。過去の代表曲を再レコーディングし2014年に発売された初のリテイク・ベストアルバム「唄い屋・BEST Vol. 1」は清木場俊介 & EXILE ATSUSHI「羽1/2」などを収録し、キャリアハイとなるオリコンウィークリーチャート・5位を記録している。

続編となる3作では、清木場が“自身最高”と評し自ら選び抜いた楽曲を堪能することができる。収録タイトルは以下。

■リリース情報
2026年1月19日 (月) リリース

■『唄い屋・BEST Vol. 2 Rerecording 2022』
＜収録曲＞
01​. 唄い人 Rerecording 2022
02​. 悲しきRock’n Roll Rerecording 2022
03​. LONG MY WAY Rerecording 2022
04​. FAKE Rerecording 2022
05​. again Rerecording 2022
06​. ROCK★STAR Rerecording 2022
07​. TO LIVE OR DIE Rerecording 2022
08​. FREE MAN Rerecording 2022
09​. JACKROSE Rerecording 2022
10​. Pride Rerecording 2022
11​. Truth Rerecording 2022
12​. 僕らの絆〜仲間への手紙〜 Rerecording 2022

■『唄い屋・BEST Vol​. 3 Rerecording 2022』
＜収録曲＞
01​. さよなら愛しい人よ… Rerecording 2022
02​. Rockin’ the Door Rerecording 2022
03​. JET Rerecording 2022
04​. 魔法の言葉 Rerecording 2022
05​. FLASHBACK Rerecording 2022
06​. Fighting Man Rerecording 2022
07​. REAL Rerecording 2022
08​. 蜉蝣 〜カゲロウ Rerecording 2022
09​. MY LIFE Rerecording 2022
10​. SIGN of IMPACT Rerecording 2022
11​. JIM ROCK Rerecording 2022
12​. 昨日の君へ Rerecording 2022

■『唄い屋・BEST Vol​. 4 Rerecording 2023』
＜収録曲＞
01​. クサレ…俺 Rerecording 2023
02​. Spirit Rerecording 2023
03​. 東京 Rerecording 2023
04​. 悲しいコトがあれば Rerecording 2023
05​. 人間じゃろうが！ Rerecording 2023
06​. 人生 Rerecording 2023
07​. 終わりなき旅路の中で… Rerecording 2023
08​. ONE Rerecording 2023
09​. 変わらないコト Rerecording 2023
10​. 生きる証 Rerecording 2023
11​. One and Only Rerecording 2023
12​. 生きてこそ Rerecording 2023
13​. 削りゆく命 Rerecording 2023
14​. 今。Rerecording 2023