グッドスマイルカンパニーは、TVアニメ『機甲界ガリアン』から機甲猟兵「ザウエル」をプラモデルキットシリーズ「MODEROID」で立体化し、2026年1月に発売した。

MODEROID ザウエル

「MODEROID ガリアン重装改」に続くMODEROIDでの立体化となり、劇中デザインや武装の剣、シールドなども再現されている。

本稿では「MODEROID」シリーズで再現された「ザウエル」の魅力に迫る。

武人ランベルが駆る機甲猟兵「ザウエル」

本商品について触れる前に「ザウエル」について紹介したい。

「ザウエル」はTVアニメ『機甲界ガリアン』に登場した機甲猟兵で、主人公・ジョジョことジョルディ王子と敵対するマーダル軍のローダン将軍指揮下の誇り高き武人ランベルが駆る機体。

青を基調としたカラーリングに黄色の差し色が施され、重装騎士らしいマッシブなデザインとなっている。武器は刀身が回転する回転剣（ドリルブレード）、ボディを守る大型のシールドを有している。また、ガリアンと同じくローラーダッシュ機構を有し、高速で間合いを詰め、回転剣による接近戦を得意とする。

「MODEROID ザウエル」

特に印象的なのは、アニメ第11話「騎士と勇者」での「ガリアン重装改」と「ザウエル」による一騎打ち。マーダル軍との戦いの中で成長してきたジョルディ王子とマーダル軍の誇り高き武人ランベルとの激闘は手に汗握る展開だった。

特にパイロットであるランベルはジョルディ王子の強さを認め、正々堂々と戦う姿は非常に魅力的に描かれていた。彼が操る「ザウエル」も剣とシールドのシンプルな武装で、「ガリアン重装改」と互角以上の戦いを見せるなどその強さもカッコよく描かれた。

塗装済みパーツとカラフルな成型色

最初はパッケージをチェック。イラストは「ガリアン重装改」との一騎打ちに出陣するザウエルが描かれ、威風堂々とした姿が描かれている。

背面には完成見本が掲載され、アクションポーズや商品仕様が記載されている。

【パッケージ】

ランナーはABS、PSを使用した合計18枚と取扱説明書が収録されている。

成型色はブルー、スカイブルー、イエローといったザウエルを象徴するカラーのほか、シルバーやシールド用のブラックも収録されている。また、頭部のバイザー部分はメタリックレッド、襟元の装甲のイエローの色分けは塗装済みパーツで表現されている。

本キットではシールや水転写デカールはついておらず、成型色で劇中に近いイメージの色分けが可能となっている。

【ランナー】

Aパーツ、Bパーツ×2

Cパーツ、Dパーツ

Eパーツ×2、Fパーツ×2

パーツG、Hパーツ

Iパーツ、Jパーツ

Kパーツ、Lパーツ×2

Mパーツ、Nパーツ

取扱説明書

中身を確認したところで、続いて組み立て工程を紹介していく。

アニメのプロポーションとカラーリングを再現

最初は頭部の組み立てから見ていこう。

頭部は細かいパーツ分けで劇中に近いカラーリングが再現されている。特に額のイエロー部分は、極小パーツをはめ込んでの色分けとなっており、組み立ての際には紛失に気を付けてほしい。顔の前面はメタリックレッドの塗装済みパーツが使用され、印象的な顔つきの再現に加え、質感の違いも表現されている。

【頭部】

胴体は胸部と腰部で構成されている。

胸部は肩の引き出し機構を備えつつ、正面と背面でミルフィーユのように重ねて色分けや重厚感を演出している。また、正面のスパイク型のパーツも個別に造形され、差しこんでいく形となっている。

腰部は股関節の引き出しを備えた基部にフロント、リア、サイドのアーマーで囲うシンプルな構造となっている。サイド・アーマーはフロントとリアで挟み込む構造のため、上下に開く可動を備えている。

【胴体】

胸部の組み立て

腰部の組み立て

腕部の組み立てでは、両肩部のアーマーと左右の腕部を組み立てていく。

肩アーマーは丸みのある造形に加え、短甲のような板金を重ねたような構造が再現されている。腕部は手甲を纏った流線型の造形が再現され、右腕部と左腕部の前腕でそれぞれ異なる造形となっている。

ハンドパーツは握り手、開き手、武器持ち手2種の合計4種を組み立てる。

【腕部】

腕部の組み立て

脚部は本キットでもパーツ構成が緻密で、作りごたえ抜群の部位となっている。

膝部分は2重関節を備えつつ、下腿部に引き出し機構も備わっており膝の可動域を広げている。また、特徴的な下腿部の造形もパーツの積み重ねで、丸みのあるアーマーとフレームの色分けが再現されている。

足先は「ガリアン」同様にローラーダッシュ機構を備えており、足裏にそれぞれ4つのローラーを備え、つま先の可動も備えている。

【脚部】

そして、各パーツを合わせることで「ザウエル」が完成する。

武器の回転剣（ドリルブレード）はシンプルに刀身、鍔、柄で構成されている。鍔パーツで刀身と柄を挟み込む形となっており、柄の部分は鍔から回転可動が可能となっている。

【回転剣】

シールドの外側はブラックとブルーのパーツをはめ込んで劇中デザインが再現される。裏面は持ち手と回転剣のマウントパーツを取り付ける。

持ち手はスライド機構が備わっており、武器持ち手に持たせることができる。

「MODEROID ザウエル」商品概要

【シールド】

発売月：2026年1月

価格：8,100円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

製品デザイン：Arm-Q

設計：T-REX

制作協力：林 健太郎

