【トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション2】 1月中旬 発売予定 価格：1回300円 サイズ：本体約45～58mm（長辺）

タカラトミーアーツより、1月中旬に発売されるガチャ「トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション2」。こちらは、かつて発売されていた玩具「トランスフォーマー」の初期パッケージをミニチュア化したシリーズの第2弾だ。

今回ラインナップされているのは、「ロディマス コンボイ」、「ウルトラマグナス」、「メトロフレックス」、「スタースクリーム」、「サイクロナス」、「サウンドウェーブ」の6種類だ。今回もパッケージの表面だけではなく各面もバッチリ再現されているので、当時持っていた人はかなり懐かしく感じるのではないだろうか。

ロディマス コンボイ

「ロディマス コンボイ」の初期パッケージをミニチュア化したのがこちらだ。当時のおもちゃは透明なパネルから中のおもちゃの様子が直接見られるようになっていたが、まさにあの感覚をそっくりそのまま再現されているのが大きなポイントである。

オリジナルのパッケージをよく再現している

こちらは裏面。横幅は約53mmだ

それぞれの面で異なるデザインになっているのは面白い

資料としても持っておきたくなるアイテムだ

ちなみに、中に見えるおもちゃ部分は立体化されているというわけではなくプリントされた絵だ。だが、それでも十分にリアルに感じられる作りになっている。もちろん表面以外もしっかりと再現されており、そちらを見ているだけでも楽しい気分にさせられる。

ボールチェーンも付属

中身のおもちゃは絵だ

ウルトラマグナス

元々のおもちゃが横長のトラックのような形状になっているということもあり、少し横長のパッケージが採用されていた「ウルトラマグナス」。今回ミニチュアパッケージコレクションで発売されるものも、当時のデザインを細部までしっかり再現している。

こちらが「ウルトラマグナス」だ

裏面はイラスト以外にも様々な情報が盛り込まれている

サイド面は物欲を刺激されそうなデザインだ

変形のスタイルも描かれている

ちなみに、今回発売されるアイテムには、いずれも最初からボールチェーンが付属している。サイズ自体も小ぶりなので、カバンやポーチなど普段持ち歩くアイテムに付けておくことができる。普段使う用と保存用で2つ欲しくなってしまう。

ボールチェーンを付けたところ

中に見えるおもちゃは絵で再現されたものだ

メトロフレックス

超大型トランスフォーマー「メトロフレックス」の初期パッケージを再現したのがこちら。どちらかというと基地のような見た目になっており、当時別売りされていたミニロボットやプロテクトボットなどと組み合わせて遊べるようになっていたのがパッケージからわかる。

こちらが「メトロフレックス」だ

裏面もクールだ

こちらは上面部分のデザイン

底面側も上面のデザインを踏襲したものになっている

さすがに最近はこうしたおもちゃを間近で見る機会はそれほど多くないが、とくにパッケージを含めるとさらにその機会は激減する。そのため、「こんなことが記載されていたんだ」と、ついつい見入ってしまった。

ボールチェーンはパッケージの側面に付いている

当時のパッケージを見るのは面白い

スタースクリーム

デストロン軍団の航空参謀「スタースクリーム」の初期パッケージを再現したアイテムがこちら。パッケージの表面にはキャラクターのイラストが描かれているほか、中身のおもちゃが見えるような作りになっていたのがわかる。

こちらが「スタースクリーム」だ

背面側に描かれているイラストも興味深い

パッケージの厚みは少なめ

限られたスペースにも写真が掲載されている

中身のおもちゃ自体が、それほど厚みのない戦闘機のような形状になっているということもあり、パッケージもどちらかというと薄型のものになっている。しかし、今回ミニチュア化されたものを眺めていると、限られたスペースの中で情報がしっかり記載されていることに感心させられた。

ボールチェーンは最初から付いた状態になっている

変形パターンや情報も描かれている

サイクロナス

こちらもデストロン軍団の航空参謀である「サイクロナス」の、初期パッケージを再現したアイテムだ。パッケージは紫のグラデーションが掛かったシックな色合いだが、少々抑え気味のデザインがキャラクターの特徴をよく表している。こちらもパッケージ前面から中のおもちゃが見えるような作りになっている。

こちらが「サイクロナス」だ

背面側はイラストが大きく描かれている

パッケージの横幅は約45mmだ

側面にも写真が掲載されている

「サイクロナス」も戦闘機に近い見た目になっているため、当時のパッケージも厚みが少ないものになっていた。しかし、グリッドが入った背景に写真が散りばめられているサイバーな見た目のデザインになっており、不思議と物欲がそそられるものになっていた。こうした細かいところを、あらためて再発見できるのも面白いところだ。

ボールチェーンでお気に入りのアイテムに付けておくことができる

イラストでは「トランスフォーマー」の世界観が描かれている

サウンドウェーブ

こちらは、デストロンの幹部である「サウンドウェーブ」の初期パッケージを再現したアイテムだ。パッケージには、本体に加えてカセットロボ・ランブルが同梱されていることが記載されている。それに加えて、他のパッケージ同様に、中身のおもちゃが見えるような作りになっている。

こちらが「サウンドウェーブ」だ

背面側も情報量が多めだ

パッケージの横幅は約50mmだ

他のデストロン同様にパッケージの厚みはあまりない

こうしたミニチュア化されたものであっても、当時持っていたおもちゃや欲しくても買ってもらえなかった記憶などがいろいろと蘇ってくるのは、想像以上に楽しい。さすがに今オリジナルのパッケージを集めるのは大変だが、ガチャなら場所も取らずコレクションしやすいところもありがたい。

ボールチェーンを付けたところ

細かく書かれた情報を見るのも楽しい

こちらでご紹介してきた「トランスフォーマー ミニチュアパッケージコレクション2」は、1月中旬から順次発売される予定だ。どれが出ても嬉しいとはいえ、どうせならコンプリートを目指したい人もいるだろう。今回は6種類と少し多めになっているので、なくなってしまう前に手に入れておくことをおすすめする。

※諸事情により、細部が当時のオリジナルデザインと異なる箇所がございます。

(C)TOMY 「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。