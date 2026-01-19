１４日、第４回東北キャンプ大会の会場。（ドローンから、チチハル＝新華社配信／呉瀚）

【新華社ハルビン1月18日】中国黒竜江省チチハル市梅里斯ダウール族区で12〜18日、第4回東北キャンプ大会が開かれた。「氷雪＋（プラス）」をコンセプトにしたイベントで、極寒の中で楽しむ新たな旅行体験として位置づけられている。

広東省広州市から参加した朱泳宇（しゅ・えいう）さんは、テントの中でガスコンロを調整しながら「いつか本物の雪原でキャンプをしたいと思っていた。南方では絶対に味わえない体験だ」と話した。

小さなテントの中ではストーブがたかれ、温度が十数度まで上がっている。幕一枚を隔て、氷点下30度の極寒と春のような暖かさが隣り合っている。

１４日、テントの中でお茶を飲む吉林省のキャンプ愛好家、王凱さん。 （チチハル＝新華社記者／張玥）

今回の大会には、朱さんのように大自然の厳しさの中に野趣を求めるキャンプ愛好家が多く参加している。

吉林省出身のキャンプ愛好家、王凱（おう・がい）さんは「都市ではいつも気持ちが張り詰めているので、雪の中で少しはめを外して、ワイルドな楽しみを取り戻したくなる」と極寒でのキャンプの魅力を語った。

梅里斯ダウール族区文化・体育・広電・旅遊局の王芳（おう・ほう）局長は、期間中に無形文化遺産にもなっているチチハル焼肉の実演や草原騎馬警察のパレードなどのプログラムを用意したと紹介。地元では、氷雪とキャンプ、民俗を組み合わせることで、雪原が新たな文化観光空間になったと語った。（記者/張玥、沈易瑾）

１４日、第４回東北キャンプ大会の会場。（チチハル＝新華社記者／張玥）

１４日、夜のキャンプ場に張られたテントからこぼれる明かり。（チチハル＝新華社配信／呉瀚）

１４日、第４回東北キャンプ大会の会場で写真撮影する観光客。（チチハル＝新華社配信／呉瀚）