『ぼっち・ざ・ろっく！』しばらく休載へ 作者・はまじあき体調不良「身体的なコンディションによるもの」
漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』（ぼざろ）が、作者・はまじあき氏の体調不良により、18日発売の連載誌『まんがタイムきららMAX』3月号より、しばらく休載することが、まんがタイムきらら編集部の公式Xにて発表された。
【画像】作者のメンタル面は問題なし…『ぼっち・ざ・ろっく！』休載報告の全文
公式Xでは書面にて「いつも『ぼっち・ざ・ろっく！』をご愛読いただきありがとうございます。はまじあき先生の体調不良により、『ぼっち・ざ・ろっく！』は今月号からしばらくの間、休載いたします」と報告。
「先月号（きららMAX2月号）にて一回休載を挟み、今月号での掲載再開を予定しておりましたが、はまじあき先生と編集部で更なる協議を行った結果、もうしばらくの間休養し万全の体制で連載に臨めるようにすることが作品にとって最善であろうとの結論に至りました」と説明した。
「再開時期は今後のまんがタイムきららMAX誌面上にてお知らせいたします。楽しみにしていただいている読者の皆様には大変申し訳ございませんが、今後とも『ぼっち・ざ・ろっく！』をよろしくお願いいたします」と伝えた。
また、はまじ氏からのコメントも公開され、「このたび、数ヶ月にわたる体調不良のため、しばらくの間休載をいただくことになりました。なお、体調不良はメンタル面の問題ではなく身体的なコンディションによるものです。回復に専念することで万全の状態で連載に戻る判断をいたしました」と体調不良について明かした。
また、「連載を楽しみにしてくださっていた読者の皆さま、本当に申し訳ございません。現在、東名阪ツアーのロケハンを行うことや、並行してアニメ第2期の作業も本格化していること、それぞれが重要なタイミングを迎えています。詳細についてはまだお伝えできませんが、早くお届けしたい嬉しいお知らせも控えております」と告白。
「少しの間お時間をいただく形になりますが、より良い作品をお届けするための大切な期間と考えています。連載再開の際には、これまで以上に面白い『ぼっち・ざ・ろっく！』をお届けできるように頑張ります。どうか見守っていただけますと幸いです！今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』は、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが＜結束バンド＞というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。
2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。さらに音楽面では＜結束バンド＞のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開された。テレビアニメ第2期の制作も決まっている。
【画像】作者のメンタル面は問題なし…『ぼっち・ざ・ろっく！』休載報告の全文
公式Xでは書面にて「いつも『ぼっち・ざ・ろっく！』をご愛読いただきありがとうございます。はまじあき先生の体調不良により、『ぼっち・ざ・ろっく！』は今月号からしばらくの間、休載いたします」と報告。
「再開時期は今後のまんがタイムきららMAX誌面上にてお知らせいたします。楽しみにしていただいている読者の皆様には大変申し訳ございませんが、今後とも『ぼっち・ざ・ろっく！』をよろしくお願いいたします」と伝えた。
また、はまじ氏からのコメントも公開され、「このたび、数ヶ月にわたる体調不良のため、しばらくの間休載をいただくことになりました。なお、体調不良はメンタル面の問題ではなく身体的なコンディションによるものです。回復に専念することで万全の状態で連載に戻る判断をいたしました」と体調不良について明かした。
また、「連載を楽しみにしてくださっていた読者の皆さま、本当に申し訳ございません。現在、東名阪ツアーのロケハンを行うことや、並行してアニメ第2期の作業も本格化していること、それぞれが重要なタイミングを迎えています。詳細についてはまだお伝えできませんが、早くお届けしたい嬉しいお知らせも控えております」と告白。
「少しの間お時間をいただく形になりますが、より良い作品をお届けするための大切な期間と考えています。連載再開の際には、これまで以上に面白い『ぼっち・ざ・ろっく！』をお届けできるように頑張ります。どうか見守っていただけますと幸いです！今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
芳文社・『まんがタイムきららMAX』にて連載中の、はまじあきによる人気4コマ漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』は、極度の人見知りで陰キャな少女・後藤ひとりが＜結束バンド＞というバンドに加入し、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代の3人の個性的なメンバーとともに成長していくストーリー。
2022年10月〜12月にテレビアニメが放送されると、若者を中心に人気が爆発し、数々の賞を受賞するなど、国内外問わず絶大な支持を獲得。さらに音楽面では＜結束バンド＞のフルアルバム『結束バンド』が2023年のオリコン「作品別売上数部門 デジタルアルバムランキング」年間1位を獲得するなど、大きな旋風を巻き起こした。2024年には劇場総集編が前編・後編で公開された。テレビアニメ第2期の制作も決まっている。