ABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏、待望の1st写真集が4月1日に発売！日本各地での「アラサーの休日」と初の水着挑戦も見どころ

待望の初水着に挑戦！ 西澤由夏1st写真集が4月1日に発売決定！

西澤由夏 ©菊地泰久／集英社

『チャンスの時間』をはじめ、多くの芸人やタレントから支持されるABEMA初代専属アナウンサー・西澤由夏。彼女の待望となる1st写真集が4月1日（水）に発売される。

西澤由夏 ©菊地泰久／集英社

今作のロケは、五島列島、長崎、軽井沢の3拠点で行われた。「独身アラサー女子の休日」をテーマに、雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテル、レトロな長崎の街並み、そして新緑の軽井沢など、多彩なシチュエーションで撮影を敢行。各地で羽を伸ばす姿を切り取っている。

西澤由夏 ©菊地泰久／集英社 西澤由夏 ©菊地泰久／集英社

最大の注目は、自身初となる水着カットだ。爽やかさと品性を兼ね備えた水着に身を包み、プールや海で開放的に過ごす姿はファン必見。今の西澤由夏の魅力がすべて凝縮された、渾身の一冊に仕上がっている。

西澤由夏 ©菊地泰久／集英社

西澤由夏さんコメント

「この度、写真集を発売させていただくことになりました。1st写真集ということで、初めてのことだらけ。今回のテーマが『独身アラサー女子の休日』ということで、女性から見ても共感していただけるようなシチュエーションを取り入れたいと思い、女性スタッフの視点もたくさん取り入れた写真集になっています。

五島列島は海も綺麗で自然も豊かで、何より地のものが美味しくて……5日間の撮影の初日から、好物の芋焼酎で乾杯しました！

また、大好きな軽井沢でも撮影をしてきました。食べ歩きや牧場など、いつもの軽井沢での過ごし方を再現したシーンもあります。氷水くらい冷たい滝に寝転んで凍えながら撮影をしたのも、なかなかできない良い思い出です。

出演番組含め、今までどこでも見せていない自分をたくさん詰めた一冊です。この写真集が、ABEMAの番組に足を運んでくださるきっかけになったら嬉しいです。」

【プロフィール】

西澤由夏（にしざわ・ゆか）

1993年8月12日生まれ、埼玉県出身。

2018年よりABEMAの専属アナウンサーとして活動。

バラエティ番組やスポーツ番組など、様々なジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮している。現在のレギュラー出演番組は『チャンスの時間』『ABEMAスポーツタイム』など計６番組。

公式X【@nishizawa_yuka】

公式Instagram【@yknszw】