１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、湖に仕掛けた漁網を引く漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

【新華社ハルビン1月18日】中国黒竜江省鶏西市の中ロ国境に位置する興凱湖で17日、2026興凱湖冬季漁フェスティバルが開幕し、氷の張った湖面から引き揚げられた長さ千メートルの網から多くの魚が勢いよく飛び跳ねる漁の様子が披露された。観光客らは、東北地方に住んでいた狩猟民族、粛慎（しゅくしん）の間で千年にわたり受け継がれてきた漁猟文化を間近で感じ、北国の国境に息づく氷雪文化の魅力を体験した。

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、取れた大魚を掲げる漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、初めて取れた魚を棒で担いで運ぶ漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、取れた大魚を掲げる漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、湖に仕掛けた漁網を引く漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で取れた大魚を並べる漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、初めて取れた魚を棒で担いで運ぶ漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、パフォーマンスを披露する出演者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、取れた大魚を掲げる漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、湖に仕掛けた漁網を引く漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、湖に仕掛けた漁網を引く漁師。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場でパフォーマンスを観賞する市民と観光客。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場で、パフォーマンスを披露する出演者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）

１７日、興凱湖冬季漁フェスティバルの会場。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／張濤）