【「西澤由夏 1st写真集（仮）」】 4月1日発売予定 価格：3,740円

【拡大画像へ】

集英社は、西澤由夏さんの1st写真集を4月1日に発売する。価格は3,740円。

本書はABEMAの初代専属アナウンサーの西澤由夏さんの写真集。五島列島、長崎、軽井をロケ地に、「独身アラサー女子の休日」をテーマに様々なシチュエーションで撮影を敢行した。

今作では自身初となる水着カットにも挑戦。爽やかで品のある水着を着用し、ビーチやプールで自由気ままに遊び、優雅にくつろぐ姿を披露する。

【本人コメント】

「この度、写真集を発売させていただくことになりました。1st写真集ということで、初めてのことだらけ。今回のテーマが『独身アラサー女子の休日』ということで、女性から見ても共感していただけるようなシチュエーションを取り入れたいと思い、女性スタッフの視点もたくさん取り入れた写真集になっています。

五島列島は海も綺麗で自然も豊かで、何より地のものが美味しくて……5日間の撮影の初日から、好物の芋焼酎で乾杯しました！

また、大好きな軽井沢でも撮影をしてきました。食べ歩きや牧場など、いつもの軽井沢での過ごし方を再現したシーンもあります。氷水くらい冷たい滝に寝転んで凍えながら撮影をしたのも、なかなかできない良い思い出です。

出演番組含め、今までどこでも見せていない自分をたくさん詰めた一冊です。この写真集が、ABEMAの番組に足を運んでくださるきっかけになったら嬉しいです。」

（C）菊地泰久／集英社