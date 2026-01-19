清木場俊介が、過去の代表曲を再レコーディングし2022年から2023年にかけてリリースしたリテイクベストアルバム『唄い屋・BEST Vol. 2 Rerecording 2022』『唄い屋・BEST Vol. 3 Rerecording 2022』『唄い屋・BEST Vol. 4 Rerecording 2023』を配信リリースした。

（関連：清木場俊介、人生の交差点にはいつもライブがあるーー熱気と笑顔で溢れた『ONE ROAD』最終公演）

2014年に発売された初のリテイクベストアルバム『唄い屋・BEST Vol. 1』は、清木場俊介 & EXILE ATSUSHI「羽1/2」が収録され、キャリアハイを記録した作品。このたび配信された『唄い屋・BEST Vol. 2 Rerecording 2022』は、その続編だ。“自身最高”と評し、自らで選び抜いた全12曲が収録されている。

続く『唄い屋・BEST Vol. 3 Rerecording 2022』の収録曲は、ソロ活動初期から唄い、育ててきた珠玉のロックナンバーの数々に。『Vol. 2』同様、すべてを再レコーディングした渾身の1枚となった。

第4弾の『唄い屋・BEST Vol. 4 Rerecording 2023』は､その背に感じる“生き様”を凝縮。“取り戻す”旅路の中で、仲間から得たものを手に再レコーディングに臨んだ清木場。過去の己と向き合い、常に挑み続ける彼が魅せるもの、また“唄う為に、生きる”彼が耳にする人の魂を揺さぶる、生きづらい現代に響く“唄”が収められた作品となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）