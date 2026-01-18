プロ・リーグ 25/26の第21節 ヘントとアンデルレヒトの試合が、1月18日21:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは伊藤 敦樹（MF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ミハウ・スクラシ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。アンデルレヒトのミハイロ・チェトコビッチ（FW）のアシストからニルソン・アングロ（FW）がゴールを決めてアンデルレヒトが先制。

6分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ルートビッヒ・アウグスティンソン（DF）からムサ・ヌジャイ（DF）に交代した。

33分、ヘントが選手交代を行う。シーベ・ファンデルヘイデン（DF）からサミュエル・コットー（DF）に交代した。

37分ヘントが同点に追いつく。ウィルフリード・カンガ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、43分アンデルレヒトが逆転。トルガン・アザール（MF）のアシストからニルソン・アングロ（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とアンデルレヒトがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から2人が交代。マルコ・カナ（MF）、ナタン・デカト（MF）に代わりヤシン・オズカン（DF）、ヤリ・フェルスハーレン（MF）がピッチに入る。

66分、アンデルレヒトが選手交代を行う。トルガン・アザール（MF）からルイス・バスケス（FW）に交代した。

66分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。

76分、ヘントは同時に3人を交代。伊藤 敦樹（MF）、マクシン・パシュコチ（DF）、アブデルハク・カドリ（MF）に代わりマックス・ディーン（FW）、モモドゥ・ソンコ（FW）、エメ・オムバ（MF）がピッチに入る。

81分ヘントのチアゴ・アラウージョ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

さらに84分ヘントが逆転。ヒラリオン・グーア（FW）のアシストからマックス・ディーン（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

86分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ミハイロ・チェトコビッチ（FW）からアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）に交代した。

後半終了間際の90+5分ヘントに貴重な追加点が入る。ヒラリオン・グーア（FW）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ヘントが4-2で勝利した。

なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）は先発し76分までプレーした。

2026-01-18 23:40:33 更新