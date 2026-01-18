5大ドームツアーを完走したSnow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。メンバー、スタッフ、ファンへの想いを綴った。

■“前髪あり”のビジュに多くのファンが反応！

向井康二は、

「メンバースタッフさん！

そしてファンのみんな！

楽しい時間をありがと。

またね！」

のメッセージとともに複数の写真を投稿。

1枚目＆2枚目は、パーカーのフードをやや深めにかぶっての、鏡越しの自撮り写真。画角が斜めだったり、イマイチピントがあってなかったり、フラッシュで表情が見えず…。

と思いきや、3枚目＆4枚目でクリアなセルフショットが登場！ やり切った男の充実感がじわじわと伝わってくる印象的なカット。おだやかな表情にはツアーが終わってしまったことの寂しさも？ 様々な感情が伝わってくる味わい深いショットとなっている。“前髪あり”ビジュにも反響多数！

5枚目は、向井康二×佐久間大介×深澤辰哉による、信頼感と強い絆を感じさせる多幸感溢れる3ショット。一部のファンからは「“ドラマ班”ショット最高」の声も。

そして6枚目は、岩本照の顔写真が貼られたロボットのおもちゃと、下方に、同じく向井康二の顔写真が貼られたロボット（ただしボディは手書き！）がややピンボケで写っているという、変則的な“岩本兄弟”ショット。

深澤辰哉ならではの独特の世界観を感じさせる、ファン必見の計6枚となっている。

コメント欄には「疲れてるのに投稿ありがとう」「完走おめでとう」「こーじくんめっちゃキラキラ輝いてました」「幸せすぎる時間をほんとにありがとう」「たくさんの愛をありがとう」「ゆっくり身体を休めてね」「9人揃って無事完走できて本当に良かった！」「9人が大好き」「前髪ありの自撮り、ご褒美すぎる」「ロボット岩本兄弟かわいすぎ」など、ファンの熱い想いが込められた書き込みが続々と到着。ツアーの余韻はまだまだ続きそうだ。