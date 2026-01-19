浜辺美波＆目黒蓮がanan史上初の“ミラーリング表紙”に登場！トリックアートさながらの上下異なるWフェイスに注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

浜辺美波＆目黒蓮が上下で異なる表情を見せるミラーリング表紙のanan最新号で表紙を飾る。

■グラビアでは両極端なシチュエーションで二人の「美」に迫る

緻密な美しさと着飾らない愛らしさを併せ持つ目黒蓮と浜辺美波。表紙では正面からの姿と黒いテーブルに映し出される姿が異なるというミラーリングなビジュアルでそんな魅力を見せた二人が登場するグラビアでは、「Silence」「Playful」の2パターンのテーマで撮影。

表紙にもなった「Silence」は、真っ黒なテーブルだけが置かれている静謐な世界に、ブラックスタイルの二人が佇むというシンプルで潔い美しさを演出。一方の「Playful」は、スタジオを一つの部屋に見立て、二人で家具を運んでみたり、まったりくつろいで糸電話で遊んでみたりなど、自然と素の表情がのぞくようなストーリーを描き出し、まったく異なる両極のシチュエーションだからこそ浮き彫りになる「美の緊張と緩和」に注目だ。

■映画『ほどなく、お別れです』を通して二人の「仕事」への思いにせまる

インタビューでは、二人がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』について語る対談と、個人活動にフィーチャーしたソロインタビューをお届け。印象深いシーンや台詞の数々を振り返った対談に加え、ソロインタビューでは作中で浜辺演じる美空が自身と仕事の相性に考えを巡らせることから、両者がどのように自分の仕事を捉え、日々向き合っているのかを問いかけるところからスタート。終始じっくりと時間をかけて話す姿が印象的なインタビューとなっている。

■「色」の力で今年一年をハッピーに過ごそう

毎年、大人気占い師・しいたけ.が18色のカラーで一年を占う「しいたけ.カラー心理学」が今年も登場。巻頭エッセイでは、2026年の年の色を診断するなど、色の力を知って一年をよりハッピーに過ごせるアドバイスを掲載。

また、話題の哲学者・永井玲衣と、精神科医の松本卓也が 読者の抱きがちな悩みを軽くする対話の哲学とケアの心理学を紹介する。

そして期待の新ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』から、吉澤要人さん（原因は自分にある。）と雨宮翔さん（GENIC）が登場。フォトセッションを通して心の距離を語ります。他にも日本初公開の3師弟カットを掲載した大人気アニメ『羅小黒戦記』に描かれる心と心のふれあいにも注目だ。

さらに、今号からtimeleszメンバー橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝による期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY」もスタート。岡田准一の不定期連載「オカダのミカタ」第3回は木彫刻家／大竹亮峯のところへ伺い、なにわ男子の「カレンダーへの道」は藤原丈一郎が登場となっている。

■書籍情報

2026.01.28 ON SALE

『anan』2481号

