【マジック フォー オール タイムレス UT（6種）】 1月19日 発売 価格：各1,990円

ユニクロは、UTコレクション「マジック フォー オール 10周年 コレクション」より「マジック フォー オール タイムレス UT」の販売を本日1月19日より開始する。WOMENサイズの6種類があり、価格は各1,990円。

2015年から始動した「MAGIC FOR ALL」プロジェクトはウォルト・ディズニー・カンパニー協力のもと、服を通じて世界中の人々に様々なコレクションを届けてきた。今回その中から厳選されたUTが再登場。「ディズニー」作品に登場するキャラクターたちをモチーフにした6種類が販売される。

「マジック フォー オール タイムレス UT」商品ラインナップ

サイズ：WOMEN、XS-3XL

【カラー：00 WHITE】

【カラー：51 GREEN】【カラー：09 BLACK】

【カラー：01 OFF WHITE】

【カラー：70 LIGHT PURPLE】

【カラー：60 LIGHT BLUE】

(C)Disney (C)Disney/Pixar (C) 2026 MARVEL (C)& TM Lucasfilm Ltd.