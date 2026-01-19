Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¡Öanan¡×»Ë¾å½é¡È¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°É½»æ¡ÉÃÂÀ¸ »Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤ÊýÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/19¡ÛSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¡¢1·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡Øanan¡Ù2481¹æ¡Ê¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡¢140kg¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¥Ü¥Ç¥£¡õÄ¶¿ÍÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥óÈäÏª
¿Íµ¤¤Î¡Ö¤·¤¤¤¿¤±.¥«¥é¡¼¿´Íý³Ø¡×ÆÃ½¸¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£2026Ç¯¤Î¥à¡¼¥É¤ä¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¤·¤¤¤¿¤±.»á¤«¤é¤Î²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢18¿§¤Ç1Ç¯¤òÀê¤¦¹±Îã¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡¢2·î6Æü¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉÍÊÕ¤ÈÌÜ¹õ¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¡£¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤É¤¦»£¤Ã¤Æ¤âÎï¤·¤¤¡¢Èþ¤ÎÄº¤Î¤è¤¦¤ÊÊÂ¤Ó¤Î2¿Í¤¬¡¢¿´ÍýÀï¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë·«¤ê½Ð¤¹ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¡Ä¤½¤Î¹ª¤ß¤µ¤«¤é¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿Æ±»ï»Ë¾å½é¤Î¡È¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°É½»æ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ë¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¡ÈÈþ¤Î¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¡É¤òÉ½¸½¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯Èà¤é¤Î¡¢»ê¹â¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÉÍÊÕ¡¢ÌÜ¹õ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëåÌÌ©¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¡¢Ãå¾þ¤é¤º¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë°¦¤é¤·¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£Å»¤¦¶õµ¤´¶¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ý¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¡ÈSilence¡É¤È¡ÈPlayful¡É¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£É½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÈSilence¡É¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤À¤±¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÅëí¤ÊÀ¤³¦¡£¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î2¿Í¤¬ÐÊ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·é¤¤Èþ¤·¤µ¤¬½É¤ë¡£
°ìÊý¤Î¡ÈPlayful¡É¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤µ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥»¥Ã¥È¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò1¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢2¿Í¤Ç²È¶ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç»åÅÅÏÃ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡£¼«Á³¤ÈÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Î¤¾¤¯¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÎ¾¶Ë¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤³¤½Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÈþ¤Î¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¡É¤Î³¨´¬Êª¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¸«¹û¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÂÐÃÌ¤È¡¢¸Ä¿Í³èÆ°¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥½¥í¤È¤Î2ÊÔ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£°õ¾Ý¿¼¤¤¥·¡¼¥ó¤äÂæ»ì¤Î¿ô¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤ÆËÜºî¤Î»ý¤Ä²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ºîÃæ¤ÇÈþ¶õ¡ÊÉÍÊÕ¡Ë¤¬¼«¿È¤È»Å»ö¤ÎÁêÀ¤Ë¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÍÊÕ¡¢ÌÜ¹õ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÂª¤¨¡¢Æü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ª»Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤¹»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿2¿Í¡£¤½¤³¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤¬Þú¤ß¡¢Èà¤é¤¬À¤´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¶È¼Ô¤äÀ©ºî¿Ø¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤½¤ÎÊÒÎÚ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¡Öanan¡×»Ë¾å½é¡È¥ß¥é¡¼¥ê¥ó¥°É½»æ¡ÉÃÂÀ¸
¢¡ÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤ÊýÌÀ¤«¤¹
