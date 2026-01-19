『ヤニねこ』重大発表ページに衝撃！まさかの姿で「大暴れ」
漫画『ヤニねこ』の最新話が、19日発売の連載誌『ヤングマガジン』にて、“重大発表”ページが掲載された。
【画像】酷すぎる…重大発表 アニキ化された『ヤニねこ』最新話のカラーページ
アニメ化！？と思いきや、カラーページでは「『ヤニねこ』ついに…アニキ化決定！」とし、ヤニねこたちがアニキ姿に。本編でアニキとなったヤニねこたちが大暴れしている。
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。
【画像】酷すぎる…重大発表 アニキ化された『ヤニねこ』最新話のカラーページ
アニメ化！？と思いきや、カラーページでは「『ヤニねこ』ついに…アニキ化決定！」とし、ヤニねこたちがアニキ姿に。本編でアニキとなったヤニねこたちが大暴れしている。
同作は、『ヤングマガジン』にて連載中で、ねこがヤニ吸う日々を描いた物語。ヤニねこは、とにかくタバコが大好きなクズ獣人。倫理観や清潔感がちょっと足りておらず、窓から吸い殻を捨てたり、人に唾を垂らしたり、やっちゃいけないこともする。お節介な妹ねこや友達のヤクねこに囲まれて、毎日毎日プカプカ吸って生きる業＜カルマ＞が詰まったストーリー。