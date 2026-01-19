清木場俊介、“活動休止後初”リテイク・ベストアルバム配信
2024年をもって活動を休止した清木場俊介がきょう19日、活動休止後初となるリテイク・ベストアルバムを「UTAIYA RECORDS UNITED」よりデジタル配信した。
配信したのは3作品（『唄い屋・BEST Vol. 2 Rerecording 2022』、『唄い屋・BEST Vol. 3 Rerecording 2022』、『唄い屋・BEST Vol. 4 Rerecording 2023』で、2022年から2023年にかけてリリースした過去の代表曲を再レコーディングした内容となる。
『唄い屋・BEST Vol. 2 Rerecording 2022』は、『唄い屋・BEST Vol. 1』の続編。清木場の代表曲を再レコーディングした最新の唄が堪能できる1枚で、自らで選び抜いた全12曲が収録されている。
『唄い屋・BEST Vol. 3 Rerecording 2022』は、ソロ活動初期から唄い、育ててきた珠玉のロックナンバーの数々が収録されている。『Vol. 2』同様、全てを再レコーディングした。
『唄い屋・BEST Vol. 4 Rerecording 2023』は“生き様”を超凝縮した内容｡「取り戻す」旅路の中で､仲間から得たものを手に再レコーディングに臨んだ。
清木場は、1980年1月11日生まれ、山口県宇部市出身。O型。中学生の頃からバンド活動を開始。18歳でバンドが解散してからも、地元・山口の地下道でギターの弾き語りを行う。唄い手になる夢を貫き続け、地元テレビ局のボーカルオーディションに参加し優勝する。 そして、2001年にEXILEのヴォーカル“SHUN”としてデビュー。2005年にシングル「いつか…」でソロ活動をスタートさせ、2006年にEXILEを正式に脱退、“唄い屋・清木場俊介”として本格的にソロ活動を開始する。2024年をもって、活動を休止した。
