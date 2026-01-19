『キングダム』連載20周年で作者「旅はまだ続きます」 記念企画7つ発表で累計1億2000万部突破
漫画『キングダム』のコミックス第78巻が19日に発売され、シリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破した。また、2026年1月で連載20周年を迎えることを記念して、原作者・原泰久氏描きおろし20周年記念ビジュアルと20周記念ロゴや、20周年企画第1弾の詳細が発表された。
【画像】キャラ大集結！公開された『キングダム』連載20周年イラスト
連載20周年に作者・原氏は「読者の皆様のおかげで連載20周年を迎えることができました。長く支えて頂いて本当にありがとうございます。しかし旅はまだ続きます。物語は中華統一に向けてここからさらに盛り上がる予定です。どうか引き続きキングダムを宜しくお願い致します。僕もしっかりと描ききるように体調整えながら頑張ります」と伝えた。
記念企画第1弾の1つとして公開された『キングダム』連載20周年の開幕を告げるムービー「信じて、進め」は、“思いの火”をテーマに、これまでと、そしてこれからの、主人公・信の進む道が描かれている。
2つ目の企画となる『キングダム』連載20周年記念ムービー「BELIEVE YOUR KINGDOM」は22日より公開。人生を戦う、すべての人へ…。『キングダム』に登場するキャラクターたちの、言葉や生き様に支えられている読者の日常を描くドラマシリーズ。受験生・会社員・母親が主人公のムービー3本に加え、大沢たかおがナレーションを務める長編が【ヤングジャンプ公式YouTubeチャンネル「ヤンジャン漫画TV」】にて公開される。
3つ目の企画として、『キングダム』の登場人物のキャラクター性と人生が”濃いめ”である共通項から、サッポロビール(株)のチューハイ商品「サッポロ 濃いめのレモンサワー・グレフルサワー・レモンサワー重ね檸檬」とのコラボレーションが実現。
4つ目の企画として「ヤンジャン＋」、「ゼブラック」などの各電子書店で、電子版コミックス1〜20巻が19日〜2月8日の期間限定で無料で読めるキャンペーンも実施する。
5つ目の企画となる2020年のキャラクター人気投票、2023年に行われた名言人気投票に続く、読者が選ぶ総選挙企画の第3弾として、【第１回 キングダム名場面（シーン）総選挙】と【自由記述式読者投票】を同時開催。実施期間は、2026年2月1日から2月28日まで、投票はどちらの企画も総選挙ホームページにて受け付ける。
6つ目の企画は、現代人を熱中させ続ける『キングダム』。その“熱源”を凝縮し、思いの炎で綴った企画が盛りだくさんの1冊まるごと“『キングダム』本“、「キングダム magazine 2026」の発売が決定。表紙は、原泰久氏による本書限定・描き下ろしカバーで、また、激闘の記憶や連載20年の歩みを辿る企画や、豪華対談など、ここでしか読めない、見られない企画を多数収録予定。
7つめの企画として、『キングダム』のコミックスを各章ごとにまとめ、章ごとにオリジナルデザインのBOXに収納して販売するセット商品の発売も決定した。
『キングダム』は、2006年より『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載中で、紀元前の中国・春秋戦国時代が舞台。500年以上にわたり戦乱が続く中で、天下の大将軍を目指す主人公・信と、中華統一を志す若き王の活躍を描いたストーリー。
テレビアニメが第6期まで放送され、2019年4月に実写映画が公開されると、興収57.3億円を突破する大ヒットを記録。2022年、23年、24年にも続編となる実写映画が公開された。
