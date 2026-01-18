サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップ準々決勝で、U-23中国代表がU-23ウズベキスタン代表と対戦。試合はPK戦の末中国代表が勝利した。



この試合ボール支配率がウズベキスタンが71%、中国は29%で、シュート数もウズベキスタンが28本に対し、中国は6本と劣勢を強いられるも、決してゴールを割らせずPK戦へ。PK戦ではウズベキスタンの3人目と4人目の選手が失敗し、PKスコア4−2で中国が準決勝へ進出した。中国はA代表、アンダー世代全て含め、2004年自国開催のアジア杯以降、初の4強進出となった。この22年ぶりの快挙、そしてウズベキスタンという今大会の優勝候補相手に勝利したことで、中国メディアは興奮がおさまらないようだ。





『捜狐』は「ファンも、選手も、著名なジャーナリストさえも泣いた。中国サッカーは今年最初の大会の試合で素晴らしいショーを見せた」という見出しで、「その夜、サウジアラビアのジッダにあるプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで、中国サッカー界の若きスターたちがほぼ不可能と思われた奇跡を起こした。この勝利は、選手たちに大きな重みをもたらし、スタンドでは号泣する女性ファンの姿、ピッチ上では多くの選手が涙を流していた。この勝利により、中国U-23男子サッカー代表はこれまでの不名誉な歴史を打ち破った」と今回の歴史的快挙に喜び、「この勝利は、中国のユースサッカー育成システムにおいても重要な節目となった。U-23アジアカップは、A代表レベルに近いアンダー世代の大会である。この大会はオリンピック出場資格とは関係ないが、この躍進は中国サッカーの将来の発展にとって非常に価値がある」と伝えた。またチームを率いるスペイン人指揮官、アントニオ・プチェ監督は「我々にとって非常に厳しい試合だった。ウズベキスタンは試合まで中4日であったのに対し、我々はわずか中3日しかなかった。とても感慨深く、選手やコーチの人生において、こんな瞬間は滅多にない。これは私たちにとって歴史となる出来事なので、選手全員に感謝している」とAFC（アジアサッカー連盟）のインタビューで語っていた。ウズベキスタンを破った中国代表は20日、準決勝でU-23ベトナム代表と対戦する。