Maison de FLEURのバレンタイン限定♡板チョコモチーフの新作バッグが登場

バレンタインシーズンに向けて、Maison de FLEURから心ときめく限定シリーズが登場します。チョコレートをモチーフにした『Chocolat de FLEUR』は、甘さと上品さを併せ持つ特別なコレクション。ブランドらしいリボンやローズをあしらい、持つだけで気分が高まるデザインに仕上げられています。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる、今季注目のバレンタインアイテムです。

板チョコを表現した特別デザイン



今年のテーマは“板チョコ”。ブランドアイコンであるリボンとローズ、「FLEUR」のロゴを組み合わせたオリジナルデザインが魅力です。

とろりと溶け出すチョコレートを思わせるディテールを取り入れ、Maison de FLEURの人気アイテムを遊び心たっぷりにアレンジ。甘さの中にエレガンスを感じる仕上がりです。

素材とカラーで楽しむ甘さ



FLEURチョコレートスクエアトートバッグ



価格:7,700円

カラー:Brown

FLEURチョコレートポーチ

価格:5,500円

カラー:Brown

FLEURチョコレートキューブバッグ



価格:14,300円

カラー:Ecru/Brown

FLEURチョコレートフラグメントケース



価格:7,000円

カラー:Ecru/Brown

サテン素材のトートバッグとポーチは、ミルクチョコレートを思わせるBrownカラーを基調に、バイカラーで溶けるチョコを表現。

一方、レザー調素材のキューブバッグとフラグメントケースは、立体的な型押し加工で板チョコの質感を再現し、EcruとBrownのワンカラーで大人っぽくまとめています。

ゴールドのブランドロゴが上品なアクセントに♪

バレンタイン限定の全4型ラインナップ



バッグ2型に加え、ポーチとフラグメントケースの全4型を展開。普段使いしやすいアイテムから、コーデの主役になるバッグまで揃い、用途に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

発売日:1月23日(金)※自社ECサイトは前日20時

販売場所:全国のMaison de FLEUR店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」／ZOZOTOWN

甘く上品な想いを添えて♡



Maison de FLEURの『Chocolat de FLEUR』シリーズは、バレンタインの特別な気分を日常に溶け込ませてくれる存在。チョコレートモチーフの遊び心と、ブランドらしい上品さが絶妙に調和しています。

持つたびにときめきを感じられる限定アイテムで、この季節ならではの甘い時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♡