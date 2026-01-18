衆院選の構図は、自民党と新党「中道改革連合」の対決が軸となる見通しだ。

自民は約３０年ぶりに公明党からの選挙協力を受けない自力での選挙戦となる一方、立憲民主、公明両党は新党結成への期待感を追い風として勝利を狙う。国民民主などの野党は党勢拡大を目指している。（政治部 中田征志、薦田大和）

「選挙目的に作られた政党だ。政党はまず理念があり、基本的な政策が整って作られるが、順番が逆だ」

自民の鈴木幹事長は１８日のＮＨＫの討論番組で、中道改革をそう批判した。

これに対し、一緒に出演した立民の安住幹事長は「政治空白を作り、国民生活を犠牲にした大義なき衆院解散と言わざるを得ない」と応戦。公明の西田幹事長も「物価高対策先送り解散だ」と呼応し、与野党間で早速火花を散らした。

自民が立民以外の野党第１党とぶつかるのは、２０１７年衆院選の希望の党以来となる。自民の衆院議員は１９６人で、中道改革は立民、公明両党の全衆院議員が合流すれば１７２人と、自民に匹敵する規模となるだけに、与野党の２大勢力の激突に注目が集まりそうだ。

自民は２４年の前回選で惨敗したため、党内では、その反動も含めて「議席を増やせる選挙だ」と見る向きが多い。読売新聞社の世論調査では自民支持率は上向いていないものの、高市内閣の支持率が７割超と高止まりしているため、自民幹部は「首相人気を前面に掲げたい」と語る。首相は党内保守派の代表格で、「岩盤保守層」の自民回帰にも期待が寄せられている。

衆院選で自民が公明からの選挙協力を受けずに自力で戦うのも、１９９６年１０月以来となる。公明票は１選挙区あたり１万〜２万票程度の底上げになっていたとされ、激戦区では勝敗を左右してきた。自民内では、新党への警戒感が広がるにつれ、「地域の事情に応じて自民候補も公明の協力を得られるのではないか」（中堅）と探る向きも出ている。

連立与党の日本維新の会は、約８０の小選挙区への擁立を決めている。うち約７０選挙区で自民と競合するものの、それ以外では、自民への「協力という柔軟な対応をする」（藤田文武共同代表）。

もっとも、支持母体の創価学会がある公明と比べて、維新は本拠地の大阪以外では強固な組織に乏しい。吉村代表（大阪府知事）は、府知事と大阪市長の出直しダブル選を衆院選に合わせることで票を掘り起こすことも狙っているが、与党の追い風になるかどうかは不透明だ。

中道改革は約２００人の擁立を目指している。公明が小選挙区選からの撤退を表明したため、実態は立民の候補を立民と公明でともに支援する形となる。

選挙戦では、立民の支持母体である労働組合の票と公明の組織票を土台に、「中道路線」に共鳴する無党派層を上乗せする戦略を描く。高市内閣により国内で「右傾化が進んでいる」（公明の斉藤代表）と訴え、「合意形成の積み重ね」や「生活者ファーストの政策」を掲げて浸透を図る考えだ。

ただ、公明は長く与党として立民と対抗してきた経緯があり、公明支持票がすべて中道改革の候補に回るかどうかは見通せない。公明側の候補は比例選の上位で優遇される見通しのため、「公明支持層は全力で選挙に臨まないのではないか」（自民ベテラン）との指摘もある。

国民民主は独自路線

国民民主党は、自民党と中道改革連合のいずれとも距離を置いている。独自路線を強めることで支持を集めようとする狙いがありそうだ。

国民民主の榛葉幹事長は１８日のＮＨＫ番組で「与野党ともに、国民生活そっちのけの選挙だ」と述べ、自民と、野党第１党となる中道改革の動きを批判した。

国民民主は昨年１２月、所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げで自民と合意した際、２０２６年度政府予算案を年度内の早期に成立させることも確認した。通常国会冒頭の衆院解散で予算の年度内成立が困難となるため、国民民主の玉木代表は「信頼関係が揺らぐ」と反発を強め、予算案についても「賛成を確約できなくなる」として、協力見直しを示唆している。

新党に対しては、榛葉氏が１５日、立民の安住幹事長から電話で合流を呼びかけられた際に即座に拒否したという。１７年衆院選の際には、小池百合子・東京都知事が「希望の党」を結成したものの、自民が圧勝する結果となった。中道改革について、国民民主幹部は「小池氏のいない希望みたいなものだ。脅威ではない」と指摘する。

国民民主は、衆院選で１００人の候補擁立を目指しており、自民だけでなく中道改革との対決も辞さない構えだ。中道改革に同調する動きは野党内で広がっておらず、共産党やれいわ新選組も距離を取っている。これに対し、立民からは「野党がバラバラでは自民を利することになる」との不満も漏れる。

昨年の参院選で躍進した参政党は、衆院での勢力拡大を狙って１６０人規模の擁立を見据えている。

神谷代表は、政策が近い他党の立候補予定者がいる小選挙区では、候補擁立を見送る可能性に言及しており、自民内では参政からの「協力」に期待する向きもある。神谷氏は１７日夜、さいたま市で街頭演説し、「我々は日本を守りたい。高市首相にもそれをやってもらいたい」と訴えた。