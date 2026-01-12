高校バスケットボールの強豪・東山（京都）の全国選手権（ウインターカップ、以下WC）準優勝に貢献したのが鈴木勇功（さく）（2年）＝長崎・日宇中出身＝だ。昨夏に先発に定着するとパワーフォワードとして急成長、リバウンドやディフェンスで体を張った。福岡大大濠との決勝では両チームで唯一のフル出場。新チームではチームキャプテンとしてチームをけん引する。

リバウンドで東山の準優勝に貢献した鈴木勇功（右から３人目）

オフェンスリバウンド1試合平均4.5本

185センチと突出したサイズはなくてもコンスタントにリバウンドをもぎ取りチームを、そして大会ナンバーワンガードの佐藤凪（3年）を支えた。特にオフェンスリバウンドの数が目を引く。チームが6試合で確保した計49本のうち27本と半数を超え、1試合平均4.5本を稼いだ。

ウインターカップ男子準々決勝・八王子学園八王子戦でリバウンドを取る東山の鈴木勇功（中央）

「得点は凪君や中村颯斗（2年）らが十分にやってくれるので、泥くさいところをやりきるのが自分の役割と毎試合マインドセットして振り切ってやっています」

赤いユニホームに背番「10」を背負ってリバウンドをもぎ取り続ける姿は漫画「スラムダンク」の主人公桜木花道や米プロバスケットボールNBAで活躍したデニス・ロッドマンをほうふつとさせた。スコアラーのシュートが落ちても、鈴木が拾うことで相手に精神的なダメージを与えた。

ウインターカップ男子決勝・福岡大大濠戦でリバウンドをつかむ東山の鈴木勇功（中央）

準決勝の福岡第一戦では疲労が見えた佐藤凪をコート上で休ませるためにボール運びの役割も担った。相手の藤田悠暉（3年）とのスピードのミスマッチを生かした。「凪君の負担が大きくなっていると感じていたので、自分がボールプッシュ、保持しようと。今までの役割だけでは勝利に貢献できないと思いました」。今大会初の3点シュートも沈め、存在感を示した。

決勝の福岡大大濠戦でも積極的に得点に絡んだ。「第1クオーター（Q）から相手にペースを取られた。凪君と颯斗のマークは当然のように激しくて、このまま試合が続けば難しいと感じた。スコアする意識を高めました」。成功率にこだわって取り組んでいた3点シュートを2本放っていずれも成功させた。

ウインターカップ男子決勝・福岡大大濠戦でシュートを放つ東山の鈴木勇功（赤10）

それでもチームは2年連続で福岡大大濠の前に屈した。40分間コートに立ち続け目に焼き付けたのは冬の王者の遂行力だった。「やりきる力というのが全員強かったとコートで感じた。自分たちも練習で身につけて挑戦したい」。佐藤凪からは試合後、「絶対優勝しろ」と初制覇を託された。同級生の中村には「この負けを忘れないでおこう」と伝え、1年後のリベンジを誓った。

ニューイヤーカップ・福岡大大濠戦で新チーム初戦を迎えた東山の鈴木勇功（右端）。新チームではチームキャプテンを任された＝1月3日

背番号は「10」から「4」へ

新チームで臨んだニューイヤーカップではチームキャプテンとして背番号「4」を付けて出場した。初戦でいきなり福岡大大濠と対戦。相手のフィジカルに苦戦し、前半を38―50で折り返しながら中村颯斗、佐藤久遠（1年）の3点シュートを中心に第3Qに一時逆転した。最終スコアは87―94で敗れたものの、攻撃力と爆発力は今年も健在だと示した。

ニューイヤーカップ・福岡第一戦でシュートを放つ東山の鈴木勇功（中央）＝1月5日

最終戦は福岡第一と69―69で引き分け、1勝2敗1分けで終えた。絶対的な存在だった佐藤凪が抜け、「一人でこんなに違うんだというほど難しい部分が多かった」（中村）と痛感する。鈴木も「ゲームキャプテンの颯斗がチームの顔として引っ張っていき、自分が土台として支える存在として頑張っていきたい。まとめるには全然まだまだ」と反省しきりだった。ただ、東山にはカップ戦での課題を解決できる修正能力がある。福岡大大濠の3冠（全国総体、日清食品U18トップリーグ）、冬3連覇を阻む有力候補として立ちはだかる。

ニューイヤーカップの成績

1日目

福岡第一69―67中部大第一（愛知）

福岡大大濠94―87東山（京都）

八王子学園八王子（東京）76―38駒大苫小牧（北海道）

2日目

福岡第一88―36駒大苫小牧

中部大第一70―59東山

福岡大大濠88―65八王子学園八王子

東山72―41駒大苫小牧

福岡大大濠87―81中部大第一

3日目

八王子学園八王子65―60福岡第一

福岡大大濠77―48駒大苫小牧

中部大第一89―78八王子学園八王子

福岡第一69―69東山

※福岡大大濠が優勝