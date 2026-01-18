18日午後、立憲民主党の安住淳幹事長は全国幹事長・選挙対策責任者らとのオンライン会合に出席後、新党・中道改革連合で「立憲の比例復活枠が少なくなるのでは」との報道陣からの問いに「そんなことはない」と答えた。

【映像】立憲・安住幹事長のコメント（実際の様子）

記者が比例順位について「公明の現職が上位だと、立憲の比例枠、復活枠がだいぶ少なくなってしまうのではないかとの懸念の声は（会合で）無かったか」と質問。安住幹事長は「あまり出なかったです。私たちの取っている票に、そのまま入るのではなくて、それぞれ当選する議席数の力を持った党と一緒になるわけですから。そういう点では丁寧に説明し、理解を求めて了解をいただきました」と話した。

あらためて記者から「ほとんど立憲の復活枠が無くなるのでは」と問われると、「そんなことはない、知らない人がそう言っているだけ、開けてみればちゃんとわかりますから。もともと公明党の皆さんというのは独自で当選するだけの、それぞれの地方の大きな力を持っておられますから」「1＋1が3にも4にもなるように努力したいと思う」と述べた。＜ABEMA NEWS＞