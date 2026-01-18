

グローバルボーイズグループJO1が、スペインのFMラジオ局「Radio Zona Latina España」にて、2025年最優秀新人アーティストに選出された。 「Radio Zona Latina España」はラテン音楽のヒットチャートを中心に放送しているラジオ局。昨年4月にJO1がリリースした楽曲「BE CLASSIC」は、11月初旬のリクエストチャートで1位に浮上。以降、ウィークリーランキングで首位を維持し、11月を通して1位をキープするなど、番組内でも多くオンエアされた。 「BE CLASSIC」はベートーベン交響曲第5番「運命」をサンプリングした楽曲で、全世界で馴染みのあるモチーフを用いている点が特徴。さらに、クラシック音楽をポップに再構築するという音楽表現が、ラテン圏の文化的背景とも親和性が高く、言語の壁を越えてラジオで紹介しやすい楽曲として、現地で受け入れられたものと考えられる。

今回の受賞は、リスナーからの継続的なリクエストによって楽曲が繰り返しオンエアされたことに加え、グローバル音楽シーンに新たな存在感を示したアーティストとして評価された結果といえるだろう。

JO1は先日、アメリカ最高峰の音楽賞「iHeartRadio Music Awards 2026」において、日本人アーティストとして初めて“World Artist of the Year”にノミネートされるなど、海外での注目も高まっている。

2026年も、4月に東京ドームおよび京セラドーム大阪にて『JO1DER SHOW 2026 EIEN 永縁』の開催を控えているほか、その後の海外公演実施も告知されている。