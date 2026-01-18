巨人のリチャード内野手が１８日、フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球スター集結！トーク日本一決定ＳＰ」に出演。昨季途中、ソフトバンクからのトレード舞台裏を明かした。

移籍前日、ソフトバンク関係者から「明日、球団事務所に来てくれ」と電話がかかってきたという。その際「ネクタイだけは忘れんなよ」とも伝えられたそうで、「行ったら『ジャイアンツとトレードすることになったから』と。『明日から試合に出てほしいと言ってるから広島に行ってくれ』と。ソフトバンクの皆にもあいさつできず、気づいたら試合してた」と振り返った。

移籍デビュー戦ではあいさつ代わりの本塁打。「ホームランを打って、『ユニホーム違うな。ソフトバンクのユニホームじゃないな』と。まわりを見たらジャイアンツの選手ばかりだった」と、無我夢中だった様子を明かした。

また、移籍直後には「阿部監督から後でミーティングであいさつするから、『トム・クルーズです』って言えって言われたんです（笑）」という。空気を和ませるジョークだったが、「頭飛んじゃって、『ジョニー・デップです』って言っちゃったんです。ミスったと思って、訳分からないことになりましたね」と苦笑していた。