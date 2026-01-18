フランクフルトがトップメラー監督との契約解除…堂安律が在籍、先月に小杉啓太と神代慶人が加入
フランクフルトは18日、ディノ・トップメラー監督との契約解除を発表した。
トップメラー監督は2023-24シーズンよりフランクフルトを指揮しており、昨季は3位の好成績だった。しかし今季は公式戦3連勝の好スタートも、現在同9試合勝利なしで3試合連続の3失点と苦しんでいる。クラブは契約解除に際して「過去数週間の包括的な分析の結果」と説明している。
今後はU-21チーム監督のデニス・シュミット氏とU-19チーム監督のアレックス・マイアー氏が暫定的に指揮を執るといい、シュミット氏が主導的な役割を担うという。
フランクフルトには日本代表のMF堂安律が在籍しており、12月にはDF小杉啓太(←ユールゴーデン)とFW神代慶人(←熊本)が加入したばかりだ。神代はU-21チームが主戦場となっている。
