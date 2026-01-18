筑波大と磐田U-18から2選手ずつがボーフム育成組織に練習参加
ボーフム(ドイツ2部)は今週、筑波大とジュビロ磐田U-18から2選手ずつがアカデミーチームに練習参加したことを報告した。
全日本大学サッカー選手権(インカレ)王者の筑波大は昨年4月、ボーフムと5年間のパートナーシップ契約を締結したことを発表していた。練習参加したのはGK入江倫平(3年=桐蔭学園高)と昌平高時代にインターハイ得点王に輝いたMF篠田翼(3年=昌平高)。それぞれU-21チームのトレーニングに加わった。
ジュビロ磐田は2024年からパートナーシップを締結しており、昨年3月に26年3月22日までの契約更新を発表。今回は磐田U-18のFW奥田悠真(2年)とU-17ワールドカップトレーニングパートナーのMF小枝朔太郎(1年)がボーフムU-19のトレーニングに参加した。
