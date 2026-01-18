グアルディオラ監督はマンチェスター・ダービーの完敗認める…序盤に物議の判定も「責めたところで成長も前進もない」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督はマンチェスター・ユナイテッドに0-2で敗れたマンチェスター・ダービー後、相手選手が退場すべきだったとの見解を示しつつも「敗因がそれだと捉えるのは監督として適切ではない」と述べながら完敗を認めた。『BBC』が伝えている。
この試合では開始10分、マンチェスター・UのDFディオゴ・ダロトの伸ばした足裏がMFジェレミ・ドクの膝付近に当たるシーンがあった。主審はイエローカードを提示し、VARも接触の強度を理由に介入しなかった。
ただ試合後に元プレミアリーグ審判員のダレン・カン氏が「ダロトがレッドカードを免れたのは非常に幸運だった」と話せば、マイク・ディーン氏は「100%レッドカード」と見解を示すなど物議を醸した。
それでも、マンチェスター・Cは枠内シュート1本にとどまって敗れた試合内容に目を向けざるを得なかった。グアルディオラ監督は「85分間11人対10人で行われるべきだったと思う」と述べつつ、「判定を責めたところで成長も前進もない」と強調。「我々は自分たちを見つめる必要がある。今日の分析はシンプルだ。マンチェスター・Uの方が良く、それを受け入れなければいけない」とまっすぐ話した。
グアルディオラ監督は攻撃が単調だったと指摘。首位・アーセナルが引き分けたことで勝ち点差を7に何とか抑えられた中、リーグでは複数得点から4試合遠ざかっている攻撃の立て直しを図っていくことになりそうだ。
