「結腸がん」で便がどうなったら受診した方が良い？検査と治療法を医師が解説！

結腸にがん細胞が発生し、便通の異常や便に血が混じるなどの症状がみられる「結腸がん」について解説します。

結腸がんは、生活習慣の乱れ・家族歴・大腸疾患により、発症するといわれています。

初期には症状がほとんど現れず、病気が進むにつれて、特徴的な症状が現れることが一般的です。

今回は、結腸がんと大腸がんの違い・結腸がんの手術について詳しく確認していきましょう。

結腸がんの手術

受診を検討するべき初期症状はありますか？

繰り返しになりますが、初期の段階では自覚症状がみられないことがほとんどです。しかし、便通に違和感を感じるようであれば、一度受診することをおすすめします。例えば、結腸がんの特徴的な症状として、便に血が混じったり便に血が付着したりすることがあります。また、それ以外にも便秘や下痢といった症状も特徴的です。これらの症状はある程度病気が進行してから現れることが一般的ですが、気づいた段階で受診できれば病気の早期発見に繋がるでしょう。便に血が付着することは「痔」の特徴的な症状でもあります。また、生活習慣によって下痢や便秘になることも考えられるため、受診せずに放置してしまう方も多いです。気付かないうちに病気が進行してしまうことも考えられるため、普段と少し違うと感じる場合には検査を受けてみると安心です。

どのような検査で結腸がんと診断されますか？

結腸がんの診断には主に以下のような検査が用いられます。

問診

注腸検査

大腸内視鏡検査

CT検査

MRI検査

PET検査

腫瘍マーカー検査

まずは、受診に至るまでの気になる症状・生活習慣・既往歴・家族歴などのヒアリングを行います。注腸検査や大腸内視鏡検査で、大腸を詳しく検査していきます。

注腸検査はバリウムを大腸に注入してレントゲンを撮影する検査です。この検査により、腫瘍の位置や大きさなどを確認できます。

大腸内視鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、大腸内部の状態を調べる検査です。ポリープなどが発見された場合、その部分を採取して組織を詳しく検査する「生検」を行うこともあります。

がんが疑われる場合には、CT検査やMRI検査にて、がん細胞の広がり方や転移の有無を確認します。

その他、放射性フッ素を付加したブドウ糖を用いたPET検査では全身への遠隔転移を調べることが可能です。さらに、血液や尿を用いた腫瘍マーカー検査を他の検査と併せて行うこともあります。

治療方法を教えてください。

早期に結腸がんが発見でき、がんが粘膜の浅い部分にとどまっている場合には、内視鏡での治療も可能です。しかし、腫瘍が深くまで達している・腫瘍が大きく内視鏡で切除できない・リンパ節転移の可能性がある場合などには、手術の適用となります。一般的には腹腔鏡手術が行われますが、腫瘍の状態によっては開腹手術を行うこともあります。例えば、がんが他の臓器まで達している場合などです。そのような場合には、開腹手術によってがん細胞を切除します。

結腸がんの手術について教えてください。

結腸がんの手術では、がん細胞の周囲にあるリンパ節も併せて切除することが一般的です。具体的には、がん細胞のある部分から10cm程度余裕を持たせて腸管を切除しなくてはなりません。そのため、がんの部位や大きさによって、「どの程度腸管を切除する必要があるか」が異なります。もしも、がんが発生した部分を切除できない場合には、便が流れる管を新たに作るバイパス手術や人工肛門を作る手術を行うケースもあります。

結腸がんは、早期に発見し適切な治療を受けられれば、比較的予後は良好です。

しかし、初期症状があまりみられないため、定期的な健康診断が重要といえるでしょう。

特に、日常的に喫煙をしている方・飲酒をしている方・加工肉や赤身肉をよく好んで食べている方などは注意が必要です。

適度な運動やバランスの良い食事を心がけ、健康を維持できるように心がけるようにしましょう。

