篠原涼子主演 日本テレビ系 1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。1月25日（日）よる10時30分より第3話を放送する。

第3話に、ネプチューンの堀内健が出演！堀内が演じるのは強盗殺人容疑で起訴された未決拘禁者・三津橋宏行。口数が少なく、周りから孤立しているという役どころ。

■堀内健 コメント

Q.「脱獄サスペンス」と「禁断のラブストーリー」が交錯する重厚な本作ですが、本作に出演する意気込みを教えてください。

初めて台本を読んだとき、とてもリアルで緊張感のある作品だなと感じました。その世界観を壊さないように取り組む覚悟でございます。

Q.強盗殺人容疑で起訴された未決拘禁者・三津橋宏行役ですが、劇中で注目してほしいところを教えてください。

強盗殺人容疑で起訴された未決拘禁者の三津橋宏行ですが、三津橋の人間らしさと心の弱さ、そしてそこにつけ込む何かとは・・・ビックリします。とても深いです。楽しんで観て頂きたいです。

※三津橋宏⾏（みつはし ひろゆき/45） … 堀内健（ネプチューン）

未決拘禁者/強盗殺人容疑

強盗殺⼈の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者。

⼝数が少なく、周りから孤⽴している。

■次回第3話 怜治は脱獄を企てるカルト教団に共闘を持ちかける

1月18日（日）に放送した第2話では、刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、日下怜治（ジェシー）の父親・日下春臣（竹財輝之助）とかつて恋人同士だったことが明らかになった。怜治の口にした「一緒に逃げよう」という言葉が春臣との過去の記憶を呼び起こし、こずえの心を大きく揺さぶる。

拘置所内では重要なデータが入ったタブレット端末の盗難事件が発生。詐欺容疑で拘留中の河北竜馬（カルマ）がデータをコピーしていたことが判明し、取引の現場に現れた怜治は、乱闘の末にメモリーカードを奪取。屋上から転落しながらも一命を取り留め、病院へと搬送される。

その一方で、多数の信者を死なせた罪で死刑が確定しているカルト教団『廻の光』の元教祖・鎧塚弘泰（河内大和）の単独室に教典が差し入れられ、ページの間に挟まれたメモから、裏で何かが動き始めていることが浮かび上がる。

そして物語のラスト、病院のベッドで手錠につながれた怜治は、こずえに「俺はやってない。俺は親父を殺してない」――と告白した。

1月25日（日）放送の第3話では、怜治が父親殺害容疑を否定するも、佐伯雄介（藤木直人）は無実の可能性は極めて低いと言う。そんな中、怜治は脱獄を企てるカルト教団に共闘を持ちかける。一方、拘置所内では立て籠もり事件が発生する――。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

オープニングテーマ：SixTONES『Rebellion』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

