¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦ËÙÆâ·ò¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÌ¤·è¹´¶Ø¼ÔÌò¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¤¬¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡ÊSixTONES¡Ë¤ÈÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¡-Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü-¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§30¡Á¸å11¡§25¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¡Ê25ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÌ¤·è¹´¶Ø¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¹´ÃÖ½ê¤ÇÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÙÆâ¤Ï¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£ËÙÆâ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜºî½Ð±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö»°ÄÅ¶¶¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¿´¤Î¼å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à²¿¤«¤È¤Ï¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤º¤¨¤Ë¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤ò»ý¤ÄÎç¼£¤¬¡Ö²¶¤Ï¿ÆÉã¤ò»¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¡£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´Çì¤Ï¡¢¾õ¶·¾Úµò¤«¤éÌµ¼Â¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îç¼£¤ÏÃ¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ë¥«¥ë¥È¶µÃÄ¤Ë¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¶¦Æ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤º¤¨¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤ËºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëÃË¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£ËÙÆâ·ò
¡½¡½¡ÖÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬¸òºø¤¹¤ë½Å¸ü¤ÊËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦»°ÄÅ¶¶¹¨¹ÔÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¤Î»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»°ÄÅ¶¶¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¿´¤Î¼å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à²¿¤«¤È¤Ï¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¹´ÃÖ½ê¤ÇÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚ¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÊ£»¨¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤º¤¨¤Ë¡¢Éã¿Æ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤ò»ý¤ÄÎç¼£¤¬¡Ö²¶¤Ï¿ÆÉã¤ò»¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌµ¼Â¤ò¼çÄ¥¡£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´Çì¤Ï¡¢¾õ¶·¾Úµò¤«¤éÌµ¼Â¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Îç¼£¤ÏÃ¦¹ö¤ò´ë¤Æ¤ë¥«¥ë¥È¶µÃÄ¤Ë¡ÖÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤í¡×¤È¶¦Æ®¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¹´ÃÖ½êÆâ¤ÇÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤³¤º¤¨¤ÎÌ¿¤È°ú¤´¹¤¨¤ËºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òÍ×µá¤¹¤ëÃË¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£ËÙÆâ·ò
¡½¡½¡ÖÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬¸òºø¤¹¤ë½Å¸ü¤ÊËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³Ð¸ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¡¦»°ÄÅ¶¶¹¨¹ÔÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢·àÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ì¤·è¹´¶Ø¼Ô¤Î»°ÄÅ¶¶¹¨¹Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»°ÄÅ¶¶¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¿´¤Î¼å¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à²¿¤«¤È¤Ï¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£