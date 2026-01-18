【一生、恨んでやる！】恨まれて当然！「離婚も考える」味方した義母と義姉＜第11話＞#4コマ母道場
出産を終えたばかりのママは、生まれたばかりの赤ちゃんのお世話に追われ、心も体もとても不安定な時期にあります。そんななかで、もし夫から思いやりに欠ける言葉や態度を向けられたら……心身ともに大きな傷を負ってしまうこともあるでしょう。「産後の恨みは一生」という言葉があるほど、この時期の出来事は深く心に残るものです。今回は、そんな産後のタイミングで新米パパの言動に我慢の限界を迎えたママのお話です。
第11話 産後の恨みは一生
【編集部コメント】
義家族にもこってり絞られ、ショウタさんは自分の至らなさを心から反省したことでしょう。これにてひと安心……ですが、産後は身体も心も不安定になるものかもしれません。お義母さんもお義姉さんも、ずっと前の「産後の恨み」をいまだに忘れていないようです。これを読んでいる未来のパパさんは、産後の奥さんを絶対丁重に扱ってくださいね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
義家族にもこってり絞られ、ショウタさんは自分の至らなさを心から反省したことでしょう。これにてひと安心……ですが、産後は身体も心も不安定になるものかもしれません。お義母さんもお義姉さんも、ずっと前の「産後の恨み」をいまだに忘れていないようです。これを読んでいる未来のパパさんは、産後の奥さんを絶対丁重に扱ってくださいね！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子