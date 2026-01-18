ＥＸＩＬＥらが所属するＬＤＨが１８日、都内で「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の開幕記念会見を行い、ＴＡＡＫＨＩＲＯらがグループの垣根を越え１０組１８人のアーティストが出席した。

６年に１度、総力を結集させる“祭典”。特別な年の幕開けを祝うのにふさわしい華やかな雰囲気の中で行われた。会見に先駆け、書道８段の腕前を持つＴＡＫＡＨＩＲＯがＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏（８３）との書き初めパフォーマンスを披露。縦２メートル×横４メートルの巨大な紙に、一筆一筆丁寧に書き上げた文字は「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ 開幕」。６色に彩られた作品にＴＡＫＡＨＩＲＯは「緊張感のある時間だったが、人生の宝物になった」とうなづいた。

また、共演した吉川氏については「憧れの方」と評し、「ご一緒させていただけたことを光栄に、幸せをかみしめながら書かせていただきました」と夢のひとときを振り返った。

大迫力の作品に登壇者も影響を受けたようで、ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥの吉野北人は「本当にすごい神ワザ。初共演とは思えないぐらいの息のぴったりさ、ＴＡＫＡＨＩＲＯさん改めてすごいなと思った」。ｆ５ｖｅのＫＡＥＤＥも「辛くなったり疲れたりしたら、この書を見て、今日の気持ちを思い出したい」と絶賛の嵐だった。

４月にはＥＸＩＬＥにとって約３年半ぶりの東京Ｄ公演を控える。「これまで長い歴史の中でいろんな形を変え、突き進んできましたが、引き続きお一人お一人に届けられる歌を歌っていきたい」と力を込めた。